Утверждённый производственный календарь на 2027 год: праздники, переносы и нормы часов Оглавление Нерабочие праздничные дни в 2027 году Календарь переносов выходных дней на 2027 год Производственный календарь 2027: как отдыхаем Новогодние каникулы 2027 Как отдыхаем на 23 февраля 2027 Как отдыхаем на 8 Марта 2027 Майские праздники 2027 Как отдыхаем на День России 2027 Как отдыхаем на День народного единства 2027 31 декабря 2027 года — выходной Нормы рабочего времени на 2027 год Шестидневная рабочая неделя в 2027 году Короткая шестидневка 15–20 февраля Производственный календарь для шестидневной рабочей недели Часто задаваемые вопросы Будет ли шестидневная рабочая неделя в 2027 году? Когда лучше брать отпуск в 2027 году? Как оплачивается работа в праздничные дни? 31 декабря 2027 года — рабочий день или выходной? Заключение Правительство утвердило производственный календарь на 2027 год: 247 рабочих и 118 выходных дней, норма — 1972 часа. Переносы, шестидневка, таблица по месяцам. Производственный календарь на 2027 год: выходные и праздники, сокращённые дни, шестидневная неделя. Обложка © ChatGPT

Производственный календарь на 2027 год утверждён: постановление правительства № 1187 подписано 17 сентября 2026 года. В 2027 году 247 рабочих и 118 выходных и праздничных дней. Годовая норма рабочего времени при 40-часовой неделе — 1972 часа, при 36-часовой — 1774,4 часа, при 24-часовой — 1181,6 часа. Выходные переносятся трижды: суббота, 2 января, — на пятницу, 5 ноября, воскресенье, 3 января, — на пятницу, 31 декабря, а суббота, 20 февраля, станет рабочей вместо понедельника, 22 февраля.

Нерабочие праздничные дни в 2027 году

Перечень официальных нерабочих праздничных дней установлен статьёй 112 Трудового кодекса РФ. В 2027 году он выглядит следующим образом:

1–10 января — новогодние каникулы

7 января — Рождество Христово

23 февраля — День защитника Отечества

8 марта — Международный женский день

1 мая — Праздник Весны и Труда

9 мая — День Победы

12 июня — День России

4 ноября — День народного единства

Помимо общероссийских праздников, в некоторых регионах есть свои нерабочие дни, установленные местными законами. Например, дополнительные выходные действуют в Татарстане и Башкортостане — в них производственный календарь отличается от федерального.

Календарь переносов выходных дней на 2027 год

Согласно Трудовому кодексу, если выходной день совпадает с нерабочим праздничным, он переносится на ближайший следующий рабочий день. Исключение — выходные, совпавшие с новогодними праздниками: их можно перенести на любой другой рабочий день года.

Согласно утверждённому постановлению, в 2027 году предусмотрены три переноса:

суббота, 2 января, переносится на пятницу 5 ноября;

воскресенье, 3 января, — на пятницу 31 декабря;

суббота, 20 февраля, — на понедельник 22 февраля.

Перенос суббот 2 и 3 января позволяет удлинить ноябрьские и декабрьские выходные. А перенос 20 февраля обеспечивает трёхдневный отдых на День защитника Отечества — с воскресенья по вторник. Но перед этим, к сожалению, россиян ждёт единственная в 2027 году шестидневная рабочая неделя.

Производственный календарь 2027: как отдыхаем

В 2027 году россиян ждут семь блоков длинных выходных. Ниже — сводная таблица по всем праздничным периодам.

Выходные в 2027 году. Инфографика © Life.ru

Новогодние каникулы 2027

Новогодние каникулы продлятся 11 дней — с четверга, 31 декабря 2026 года, по воскресенье, 10 января 2027 года. Первый рабочий день в новом году — понедельник, 11 января.

Как отдыхаем на 23 февраля 2027

Суббота, 20 февраля, станет рабочим днём — выходной с неё перенесён на понедельник, 22 февраля. Поэтому неделя с 15 по 20 февраля будет шестидневной, а 20 февраля — сокращённым на час. Отдыхаем три дня: с воскресенья, 21 февраля, по вторник, 23 февраля.

Как отдыхаем на 8 Марта 2027

Международный женский день выпадает на понедельник, поэтому отдыхаем три дня подряд — с субботы, 6 марта, по понедельник, 8 марта.

Майские праздники 2027

В мае будет два блока по три выходных. 1 мая выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник: отдыхаем с 1 по 3 мая. 9 мая — воскресенье, выходной переносится на понедельник, 10 мая: отдыхаем с 8 по 10 мая. Между ними — четыре рабочих дня, с 4 по 7 мая. Пятница, 30 апреля, — сокращённый день.

Как отдыхаем на День России 2027

12 июня выпадает на субботу, выходной переносится на понедельник, 14 июня. Отдыхаем три дня — с 12 по 14 июня. Пятница, 11 июня, — сокращённый день.

Как отдыхаем на День народного единства 2027

Благодаря переносу выходного со 2 января ноябрьские праздники продлятся четыре дня — с четверга, 4 ноября, по воскресенье, 7 ноября. Среда, 3 ноября, — сокращённый день.

31 декабря 2027 года — выходной

31 декабря 2027 года, пятница, будет выходным: на этот день перенесён выходной с воскресенья, 3 января.

Нормы рабочего времени на 2027 год

По данным утверждённого производственного календаря Минтруда, в 2027 году при пятидневной рабочей неделе предусмотрено 243 рабочих дня и 117 выходных и праздничных дней. Ниже — полная таблица норм рабочего времени с разбивкой по месяцам и кварталам.

Сокращённые предпраздничные дни в 2027 году — это дни, рабочее время в которые сокращается на 1 час согласно ст. 95 ТК РФ:

22 февраля (понедельник) — накануне Дня защитника Отечества;

30 апреля (пятница) — накануне Праздника Весны и Труда;

11 июня (пятница) — накануне Дня России.

Инфографика © Life.ru

Шестидневная рабочая неделя в 2027 году

В 2027 году россиян ждёт одна шестидневная рабочая неделя.

Короткая шестидневка 15–20 февраля

Из-за переноса выходного в феврале 2027 года будет одна шестидневная рабочая неделя — с понедельника, 15 февраля, по субботу, 20 февраля. Суббота, 20 февраля, станет рабочей, но сокращённой на час. Взамен сотрудники с пятидневкой получат выходной в понедельник, 22 февраля, и будут отдыхать три дня — с 21 по 23 февраля.

Производственный календарь для шестидневной рабочей недели

Для тех, кто постоянно работает шесть дней в неделю, календарь 2027 года выглядит иначе. Единственный еженедельный выходной — воскресенье, а переносы выходных по постановлению правительства на такой график не распространяются: они касаются только пятидневной недели с выходными в субботу и воскресенье. Поэтому, например, 22 февраля, 5 ноября и 31 декабря для работающих по шестидневке — обычные рабочие дни.

Праздничные дни остаются нерабочими для всех: 1–8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 и 9 мая, 12 июня и 4 ноября. Если праздник совпадает с воскресеньем, выходной переносится на следующий рабочий день — в 2027 году так будет с 9 мая, поэтому понедельник, 10 мая, станет выходным. Исключение — январские праздники: их совпадение с воскресеньем выходной не переносит.

Годовая норма рабочего времени при шестидневке такая же, как при пятидневке: 1972 часа при 40-часовой неделе. Продолжительность работы накануне выходного, то есть в субботу, не может превышать пяти часов (статья 95 Трудового кодекса). Точный график рабочих дней лучше уточнить в отделе кадров: он зависит от правил внутреннего распорядка.

Часто задаваемые вопросы

Будет ли шестидневная рабочая неделя в 2027 году?

Да, одна — с 15 по 20 февраля 2027 года. Суббота 20 февраля объявлена рабочей, а выходной переносится на 22 февраля.

Когда лучше брать отпуск в 2027 году?

Когда выгоднее брать отпуск в 2027-м. Фото © Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Самые «выгодные» месяцы для отпуска — те, в которых много праздников: январь (16 нерабочих дней), май (12 нерабочих дней) и ноябрь. Взяв несколько дней отпуска в начале мая или начале ноября, можно получить максимально длинный отдых при минимальном расходе отпускных дней. Минтруд заранее подсказал, когда выгоднее брать отпуск в 2027 году.

Как оплачивается работа в праздничные дни?

По ст. 153 ТК РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере, либо, по желанию работника, предоставляется другой день отдыха. Подробности о том, как не потерять отгулы за работу в выходные, — в материале Life.ru про новую систему учёта отгулов.

31 декабря 2027 года — рабочий день или выходной?

Выходной. Воскресенье 3 января переносится на пятницу 31 декабря — таким образом, год заканчивается нерабочим днем.

Заключение

Производственный календарь на 2027 год обещает быть насыщенным: одиннадцатидневные новогодние каникулы, семь блоков длинных выходных, одна шестидневная рабочая неделя и удобно распределённые майские праздники. Самые «богатые» на рабочее время кварталы — II и III (494 и 528 часов при 40-часовой неделе), а самый «лёгкий» — I квартал (447 часов). Для планирования отпуска обратите внимание на январь, май и ноябрь — именно в эти месяцы выгоднее всего брать дни к праздникам.

Правительство официально утвердило производственный календарь на 2027 год 17 сентября 2026 года. Все данные в этом материале — окончательные и не требуют дополнительных уточнений. Если нужен календарь на текущий год, смотрите производственный календарь на 2026 год.