Производственный календарь Башкортостан на 2026 год: праздники и рабочие дни Оглавление Сколько рабочих и выходных дней в 2026 году в Башкортостане Дополнительные праздники Башкортостана в 2026 году Нормы рабочего времени в 2026 году Производственный календарь на 2027 год в Башкортостане Ответы на вопросы Производственный календарь Башкортостана на 2026 год: рабочие дни, Ураза-байрам, Курбан-байрам, День Республики и нормы часов — на Life.ru. Производственный календарь Башкортостан на 2026 год: праздники и рабочие дни. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT

В 2026 году в Башкортостане при пятидневной рабочей неделе будет 244 рабочих и 121 выходной и праздничный день. Это на три рабочих дня меньше, чем предусмотрено общероссийским производственным календарём: в республике дополнительно не работают в Ураза-байрам, Курбан-байрам и День Республики. Норма рабочего времени составляет 1946 часов при 40-часовой неделе, 1750,8 часа при 36-часовой и 1165,2 часа при 24-часовой.

Полный федеральный календарь на 2026 год со всеми переносами и длинными выходными смотрите в отдельной статье.

Сколько рабочих и выходных дней в 2026 году в Башкортостане

Производственный календарь Республики Башкортостан учитывает как общероссийские праздники, так и дополнительные нерабочие дни, установленные региональным законодательством. Расчёт ниже приведён для пятидневной рабочей недели с выходными в субботу и воскресенье.

Рабочие и выходные дни в Башкортостане в 2026 году по месяцам. Инфографика © Life.ru

Всего в Башкортостане шесть предпраздничных рабочих дней, которые сокращаются на один час: 19 марта, 30 апреля, 8 мая, 26 мая, 11 июня и 3 ноября.

Главные отличия от федерального календаря приходятся на март, май и октябрь. Именно региональные праздники уменьшают число рабочих дней с общероссийских 247 до 244. По официальным данным, норма рабочего времени в республике также ниже федеральной.

Для шестидневной рабочей недели распределение рабочих и выходных дней будет другим. Таблица выше рассчитана именно на стандартную пятидневку, которую чаще всего используют работодатели.

Дополнительные праздники Башкортостана в 2026 году

В республике в дополнение к федеральным праздникам установлены три региональных нерабочих праздника: Ураза-байрам, Курбан-байрам и День Республики.

Ураза-байрам в 2026 году приходится на пятницу, 20 марта. Праздник знаменует завершение месяца Рамадан и отмечается в ряде регионов как нерабочий день. Постановлением Правительства Башкортостана этот день объявлен нерабочим. Вместе с субботой и воскресеньем жители, работающие по пятидневке, получили три дня отдыха подряд — с 20 по 22 марта. Четверг, 19 марта, был сокращён на один час.

Курбан-байрам отмечался в среду, 27 мая. Праздник связан с жертвоприношением и завершением хаджа и также официально объявлен в республике нерабочим праздничным. Рабочий день 26 мая был сокращён на один час. Даты обоих религиозных праздников закреплены постановлением Правительства Республики Башкортостан № 322 от 15 июля 2025 года.

Третий дополнительный праздник — День Республики Башкортостан, который ежегодно отмечается 11 октября. В 2026 году эта дата выпадает на воскресенье. По региональному закону при совпадении праздничного и выходного дней выходной переносится на следующий рабочий день. Поэтому понедельник, 12 октября, тоже будет нерабочим, а жители республики отдохнут три дня подряд — с 10 по 12 октября.

При этом пятница, 9 октября, не является сокращённой: непосредственно перед праздничным 11 октября идёт суббота, а не рабочий день.

Таким образом, непосредственно региональных праздничных дат в Башкортостане три. С учётом федеральных праздников, обычных суббот и воскресений и переносов за весь 2026 год набирается 121 нерабочий день.

Нормы рабочего времени в 2026 году

Норма рабочего времени рассчитывается с учётом числа рабочих дней и шести сокращённых предпраздничных дней. При стандартной 40-часовой рабочей неделе за год в Башкортостане получится 1946 часов.

Норма рабочего времени в Башкортостане в 2026 году: 40-, 36- и 24-часовая неделя. Инфографика © Life.ru

Для сравнения: по общероссийскому календарю в 2026 году предусмотрено 247 рабочих дней и 1972 рабочих часа при 40-часовой неделе. В Башкортостане разница возникает из-за дополнительных региональных нерабочих дней и связанных с ними сокращённых смен.

Например, в марте из федерального графика исключается рабочая пятница 20 марта, а 19 марта сокращается ещё на один час. Поэтому норма при 40-часовой неделе уменьшается со 168 до 159 часов. В мае Курбан-байрам уменьшает число рабочих дней до 18, а месячную норму — до 142 часов.

Октябрь отличается из-за Дня Республики. Сам праздник приходится на воскресенье, 11 октября, поэтому дополнительный день отдыха переносится на понедельник, 12 октября. В результате вместо федеральных 22 рабочих дней в регионе будет 21, а норма 40-часовой недели составит 168 часов.

Производственный календарь на 2027 год в Башкортостане

К сентябрю 2026 года региональная часть календаря Башкортостана на 2027 год уже частично известна. Правительство республики постановлением № 205 от 16 июня 2026 года официально объявило нерабочими праздничными днями 9 марта — Ураза-байрам и 16 мая — Курбан-байрам. Поэтому ждать отдельного решения в январе 2027 года уже не нужно.

Ураза-байрам 9 марта 2027 года приходится на вторник. Накануне, 8 марта, отмечается Международный женский день, поэтому при обычной пятидневке жители региона получат дополнительный праздничный день сразу после федерального.

Курбан-байрам 16 мая выпадает на воскресенье. Закон Башкортостана предусматривает перенос выходного, совпавшего с региональным праздничным днём, на следующий рабочий день. Конкретную итоговую конфигурацию календаря необходимо будет сопоставить с федеральными переносами после их окончательного утверждения.

День Республики, как и прежде, отмечается 11 октября. В 2027 году он приходится на понедельник.

При этом федеральный производственный календарь на 2027 год на момент подготовки материала ещё окончательно не утверждён. Минтруд предложил перенести выходные с 2 января на 5 ноября, с 3 января на 31 декабря и с 20 февраля на 22 февраля. Пока это проект постановления, поэтому окончательные федеральные переносы могут быть скорректированы.

Как будем работать и отдыхать в 2027 году в целом по стране — уже известно из проекта календаря. После утверждения федеральных переносов данные в производственном календаре Башкортостана нужно будет обновить.

Ответы на вопросы

Сколько нерабочих праздничных дней в Башкортостане в 2026 году?

В республике действуют все федеральные нерабочие праздники и три дополнительные региональные праздничные даты: 20 марта — Ураза-байрам, 27 мая — Курбан-байрам и 11 октября — День Республики. С учётом обычных выходных и всех переносов в 2026 году при пятидневной неделе будет 121 нерабочий день и 244 рабочих.

Чем производственный календарь Башкортостана отличается от общероссийского?

Главное отличие — три региональных праздника. Из-за них жители республики в 2026 году работают на три дня меньше, чем предусмотрено федеральным календарём. Кроме того, 19 марта и 26 мая становятся сокращёнными предпраздничными днями.

Когда станут известны даты Ураза-байрама и Курбан-байрама на 2027 год?

Они уже официально утверждены. В Башкортостане Ураза-байрам в 2027 году приходится на 9 марта, а Курбан-байрам — на 16 мая. Соответствующее постановление Правительства Республики Башкортостан № 205 принято 16 июня 2026 года.

Авторы Кирилл Золотарев