Тест: Могила без могилы, Даль и миллион роз — отличите правду от выдумки о четырёх регионах

30 сентября в России отмечают День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Но насколько хорошо вы знаете эти края? Life.ru собрал десять утверждений о городах, знаменитых людях и природных чудесах. Где факт, а где выдумка?