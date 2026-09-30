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Опубликовано 30 сентября, 08:00

Тест: Могила без могилы, Даль и миллион роз — отличите правду от выдумки о четырёх регионах

30 сентября в России отмечают День воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией. Но насколько хорошо вы знаете эти края? Life.ru собрал десять утверждений о городах, знаменитых людях и природных чудесах. Где факт, а где выдумка?

Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов, Vadim Tolbatov, Oleksandr Malyon, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Коллаж © Life.ru. Обложка © Wikipedia / Василий Григорьевич Перов, Vadim Tolbatov, Oleksandr Malyon, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Донецк легко представить городом шахт, а Луганск — родиной составителя знаменитого словаря. Но с этими местами связаны и куда менее очевидные истории. В честь 30 сентября, Дня воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Российской Федерацией, Life.ru предлагает отделить правду от правдоподобной выдумки.

Отличили факты от выдумки? Теперь проверьте память в других испытаниях Life.ru: узнайте фильмы СССР по самым первым кадрам, вспомните, кто из киногероев приготовил знакомые блюда, а после истории Даля попробуйте написать десять коварных слов без ошибок.

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Анна Московко
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