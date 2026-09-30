Огонь, вода, земля и воздух в Госдуме: LIFE составил астрологический портрет IX созыва Оглавление Депутатов со знаком зодиака Телец, Близнецы и Дева оказалось больше всего — что это значит? Телец и Близнецы: «Зачем менять?» против «А почему бы и нет?» Дева и Близнецы: один придумывает, второй находит ошибки Телец и Дева: союз тех, кто сначала всё проверит Какие отношения будут у депутатов других стихий между собой Близнецы и Весы: договорятся со всеми, но не сразу Овен и Рак: «Давайте уже делать» против «А людей вы спросили?» Лев и Скорпион: борьба за право быть главным IX созыв Госдумы 2026: как гороскоп повлияет на принятие решений Мы определили знаки зодиака всех 450 депутатов из Госдумы и увидели удивительное совпадение – все четыре стихии разделились почти поровну. Но три знака зодиака лидируют по количеству. Кто по думскому гороскопу станет союзником, а между кем постоянно будут лететь искры? Коллаж © Life.ru, фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сегодня, 30 сентября 2026 года, новый состав Госдумы впервые собрался на заседание. В честь старта работы девятого созыва мы решили посмотреть на депутатов не только с политической стороны, но и с астрологической. Интересно же, какие там знаки зодиака преобладают. И, знаете, что? Мы обнаружили почти магическое равновесие: четыре стихии поделили думский зал практически поровну! Совпадение или кто-то там наверху тоже разбирается в астрологии и сделал это специально? Вопрос интересный, однако даже почти при равновесии всё равно три знака зодиака вышли в явные лидеры. Разбираемся, кто в таком парламентском гороскопе мог бы легко найти союзника, а между кем искры летели бы чаще остальных.

По эксклюзивным подсчётам Life.ru, среди 450 депутатов IX созыва земные знаки заняли 28,2%, воздушные — 27,3%, огненные — 22,8%, а водные — 21,7%. То есть ни одна стихия не получила подавляющего большинства. Земля немного вырвалась вперёд, вода слегка отстала, но в целом четыре элемента поделили пространство под думским куполом почти поровну.

Соотношение стихий знаков зодиака в Госдуме в 2026 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если на минуту забыть о политологии и включить астрологию, получается довольно занятная картина. Огонь хочет действовать здесь и сейчас. Земля первым делом спрашивает, сколько это будет стоить и кто потом всё это реализует. Воздух уже придумал три альтернативных варианта, пока остальные спорили, а вода напоминает, что любое решение в итоге касается живых людей, а не цифры на табло.

Как почти равное соотношение стихий, но преобладание определённых знаков зодиака в новом составе Госдумы от 30.09.2026 года отразится на принятии решений? Life.ru не стал фантазировать, но зато вспомнил, как в астрологии уживаются 12 знаков зодиака между собой: кто с кем дружит, кто против кого строит козни или вечно спорит. И на основе полученных данных готов предоставить вам гороскоп.

Депутатов со знаком зодиака Телец, Близнецы и Дева оказалось больше всего — что это значит?

Самое интересное начинается внутри распределения по популярности носителей самих знаков зодиака. Тельцов, Близнецов и Дев среди депутатов IX созыва Госдумы оказалось одинаково: по 46 человек, или по 10,3%. Если перевести такой расклад на язык гороскопов, заседание выглядело бы довольно ярко. Особенно интересно выглядят взаимоотношения тройки самых распространённых знаков между собой .

Мы видим небольшое преобладание представителей земных и воздушных знаков зодиака. Земные по своей природе более консервативны. Воздушные, наоборот, более лёгкие, стремятся к инновациям, и расположение Урана, планеты новых технологий, в знаке Близнецов усиливает их позицию. Так что в этом созыве основной поиск баланса будет между консервативным и инновационным подходами к управлению и законам. Борис Зак Астролог

Телец и Близнецы: «Зачем менять?» против «А почему бы и нет?»

Телец в классической астрологии не любит перемены ради самих перемен. Ему нужно понимать, зачем ломать то, что худо-бедно работает, и что именно появится взамен. Близнецы устроены почти наоборот. Им интереснее новая идея, новый подход и возможность быстро перестроиться, если первоначальный вариант оказался неидеальным. Отсюда и главный конфликт. Телец может считать Близнецов слишком переменчивыми, а Близнецы Тельца — человеком, которого невозможно сдвинуть с места.

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Как рассказывает Life.ru астролог Борис Зак, «преобладание Тельцов и Дев указывает на то, что представители Госдумы будут фокусировать своё внимание на контроле за финансовым сектором экономики. Девы большое внимание уделяют мелочам, так что инструменты контроля будут достаточно придирчивы даже к малым отклонениям от правил. И из-за влияние Урана этот контроль будет осуществляться через внедрение новых программ и автоматизированных систем».

Дева и Близнецы: один придумывает, второй находит ошибки

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

У Девы к Близнецам претензии были бы совсем другие. Близнецам нравится видеть общую картину, пробовать варианты и оставлять пространство для манёвра. Дева не успокоится, пока не поймёт, как именно всё будет работать на практике. Представим обсуждение поправок. Близнецы вдохновлённо рассказывают, что новая система должна изменить всё к лучшему. Дева молча листает документ и через пять минут спрашивает, почему в двух пунктах используются разные определения одного и того же понятия.

Близнецам такая придирчивость может казаться занудством. Деве близнецовское «потом разберёмся» — почти личным оскорблением. Зато именно из такого союза часто получается хороший результат: один не даёт идее умереть от скуки, второй не позволяет ей развалиться на первой же проверке.

Телец и Дева: союз тех, кто сначала всё проверит

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

А вот Телец и Дева способны довольно быстро найти общий язык. Оба земные знаки зодиака, оба любят конкретику, понятные правила и результат, который можно потрогать руками, посчитать или хотя бы измерить. В думском гороскопе именно эта парочка могла бы стать главным тормозом для слишком сырых инициатив. Телец спрашивает, выдержит ли система нагрузку, Дева проверяет детали.

Минус тоже очевиден: скорость. Пока оба не убедятся, что всё учтено, торопить их бесполезно. Зато если Телец и Дева уже сказали «работает», вероятность неприятного сюрприза становится заметно ниже.

Какие отношения будут у депутатов других стихий между собой

Тельцы, Близнецы и Девы действительно вышли в лидеры по численности, но на них зодиакальная картина Госдумы, конечно, не заканчивается. Остальные знаки распределились заметно плотнее, а значит, особенно интересно посмотреть уже не на количество, а на совместимость характеров. Разбираем самые любопытные астрологические пары подробнее.

Близнецы и Весы: договорятся со всеми, но не сразу

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Носителей знака зодиака Весы среди депутатов IX созыва Госдумы оказалось 43, или 9,6%, и именно с ними Близнецы могли бы образовать один из самых разговорчивых союзов. Оба знака зодиака относятся к воздуху. Близнецы генерируют варианты, Весы ищут формулировку, которая устроит хотя бы большинство.

В переговорах это почти идеальная связка. Один предлагает пять выходов, второй понимает, какой из них меньше всего разозлит остальных. Проблема только одна: пока все компромиссы будут найдены, первоначальная идея рискует измениться до неузнаваемости.

Овен и Рак: «Давайте уже делать» против «А людей вы спросили?»

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Овнов на IX созыве Госдумы 30, Раков — 33. И здесь уже начинается настоящее астрологическое столкновение темпераментов. Овен действует быстро, прямо и не любит бесконечно обсуждать очевидное. Рак по гороскопу гораздо чувствительнее к последствиям и особенно внимательно смотрит на то, кого перемены могут задеть.

В споре Овен легко решит, что Рак драматизирует и слишком много переживает. Рак в ответ увидит человека, который готов нестись вперёд, не особенно интересуясь, кому станет неудобно по дороге. Так что главным предметом их спора стала бы скорость. Если эти двое всё-таки услышат друг друга, может получиться неожиданно сильная комбинация: один даст движению скорость, второй не позволит забыть о последствиях.

Лев и Скорпион: борьба за право быть главным

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Львов среди учтённых депутатов 44, Скорпионов — 26. И вот здесь конфликт был бы уже не про детали и не про скорость. Здесь вопрос проще: кто вообще ведёт остальных? Льву важно быть услышанным и заметным. Скорпиону не обязательно находиться в центре внимания, зато ему важно контролировать происходящее и понимать, куда всё идёт.

Поэтому публичное столкновение этих двух знаков легко превращается в принципиальное. Лев может решить, что Скорпион исподтишка перетягивает влияние на себя. Скорпион посмотрит на Льва и подумает, что кто-то слишком увлёкся собственной ролью. Но если цель у них одна, союз получается мощный. Лев умеет красиво представить идею и повести за собой, Скорпион — долго и упрямо проталкивать её вперёд.

IX созыв Госдумы 2026: как гороскоп повлияет на принятие решений

Фото © Life.ru, © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если превратить эту статистику в чистую астрологию, новая Госдума получилась удивительно сбалансированной. Депутаты со знаками зодиака Телец и Дева будут следить, чтобы всё работало. Близнецы и Весы по гороскопу — искать новые варианты и договариваться. Политики, у кого знак зодиака Овен, будут постоянно пытаться ускорить процесс, а Раки — требовать подумать о последствиях. Ну а депутаты, кто по гороскопу Лев и Скорпион, как вишенка на торте, время от времени будут выяснять, а кто сегодня главный.

И почти равное распределение четырёх стихий здесь выглядит особенно символично. Нет одного темперамента, который мог бы заглушить остальные. Любая идея почти неизбежно встретит сразу несколько совершенно разных взглядов. Огненные знаки зодиака будут подталкивать к быстрым решениям, земные — требовать расчётов и устойчивости, воздушные — предлагать новые варианты, а носители водных знаков зодиака — напоминать о последствиях для людей. Следите вместе с Life.ru за деятельностью нового состава Госдумы и первыми узнавайте самые интересные новости!

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