На коробке одно, внутри другое: Как проверить «железо» ноутбука без отвёртки

Узнать, соответствует ли реальная начинка ноутбука заявленным характеристикам, можно без разборки корпуса — с помощью BIOS и специальных программ. Об этом РИАМО рассказал IT-эксперт Сергей Белов.

Проверка особенно актуальна для недорогих устройств малоизвестных брендов, продавцы которых могут обещать производительность на уровне более дорогих моделей. Иногда пользователи обнаруживают, что фактически установлен более старый или дешёвый процессор.

Первым делом специалист советует посмотреть модель чипа в BIOS. Однако полностью доверять этим сведениям нельзя: при серьёзной подмене могут изменить прошивку самого BIOS или контроллера накопителя. В более простых случаях определить комплектующие поможет AIDA64.

Надёжнее сравнить фактическую производительность с эталонными показателями заявленной модели. Процессор можно протестировать в CPU-Z в одно- и многопоточном режимах. Накопитель проверяется через CrystalDiskMark, а его реальный объём — заполнением данными с последующей проверкой файлов.

Для оперативной памяти Белов рекомендует RAM Test Pro, а для видеокарты — FurMark. Полученные результаты следует сопоставить с референсными значениями соответствующих компонентов.

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