Техсбор на маркированные смартфоны и ноутбуки могут снизить на 33%

Технологический сбор для внесённых в систему маркировки смартфонов и ноутбуков может оказаться на 33% ниже базовой ставки. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, знакомых с обсуждением параметров платежа.

Итоговую сумму предлагается рассчитывать с помощью коэффициента товарного знака и модели. Он будет зависеть от наличия конкретного устройства в государственной информационной системе мониторинга оборота товаров. Для зарегистрированной техники планируется применять понижающий коэффициент, а для отсутствующей в системе — повышающий. Собеседники издания считают, что такая схема должна стимулировать производителей и импортёров вносить продукцию в ГИС и подтверждать её происхождение.

Базовую ставку установит Минпромторг. Её хотят рассчитать на основе медианной таможенной стоимости ввезённых в 2025 году товаров с учётом целевой инфляции в 4%, а итоговый платёж округлять до целого рубля. Обязательная маркировка радиоэлектроники действует с 1 мая 2026 года. Она распространяется не только на смартфоны и ноутбуки, но также на розетки, печатные платы, реле и другую продукцию.

Предполагаемые поступления от технологического сбора оцениваются в 136 млрд рублей за шесть лет. Однако обсуждаемые коэффициенты и окончательные размеры платежей пока не утверждены.

Ранее Life.ru рассказывал о первых предложенных ставках техсбора — 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук. Новый механизм с коэффициентами может скорректировать эти суммы.