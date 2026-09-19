«Ум на кончиках пальцев»: Почему нельзя «подсаживать» дошколят на гаджеты

Чрезмерное увлечение гаджетами в дошкольном возрасте способно затормозить речевое развитие. Об этом NEWS.ru заявила семейный и детский психолог Галина Рейнталь.

По словам специалиста, постоянное взаимодействие с экранами вытесняет опыт, необходимый ребёнку для созревания внимания, фантазии и самостоятельной игры. В раннем возрасте закладываются ключевые когнитивные функции, а для их становления нужен разнообразный контакт с окружающим миром.

«Ум детей находится на кончиках пальцев», — напоминает психолог.

Когда малыш лепит, конструирует, трогает материалы разной фактуры, он развивает познавательные навыки и мелкую моторику. Интерактивная игра в гаджете не может конкурировать с этим по яркости, скорости смены картинок и звукам.

Чтобы научиться говорить, ребёнку необходимо видеть лицо взрослого, следить за движением губ, слышать живую речь и соотносить слова с предметами.

«Гаджеты не вредны сами по себе, но при чрезмерном использовании могут вытеснять опыт, необходимый для развития речи, внимания, воображения и самостоятельной игры», — пояснила Рейнталь.

Она добавила, что устройство даёт быстрый и яркий стимул практически без усилий. Дети быстро привыкают к высокой интенсивности звуков и изображений, из-за чего спокойные занятия начинают казаться им скучными.

Ранее Life.ru рассказывал, что логопеды фиксируют тревожную тенденцию: всё больше дошкольников приходят с серьёзными задержками речи, и почти у всех — большой экранный стаж с ранних лет. Дело в том, что родители предпочитают занять ребёнка телефоном, а не уделить ему лишний раз своё время.