У мошенников хотят отнять сим-карты: что войдёт в новый пакет защитных мер

Третий пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством сосредоточится в том числе на преступных схемах с использованием сим-карт. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.

По его словам, аферисты активно применяют мобильные номера в своих схемах, в том числе стараясь скрыть личность владельца.

«Злоумышленники повсеместно их используют», — отметил вице-премьер.

В правительстве рассчитывают ограничить возможности преступников применять сим-карты как анонимный инструмент. Конкретные механизмы станут частью нового комплекса изменений. Сейчас третий пакет находится на завершающем этапе подготовки. В него планируют включить почти 20 инициатив, после чего законопроект внесут в Госдуму в ходе осенней сессии.

Ранее Life.ru сообщал, что третий пакет мер против кибермошенничества планируют направить в Госдуму осенью. Григоренко тогда пояснял, что власти отслеживают изменение преступных схем и на основании новой статистики разрабатывают дополнительные способы защиты граждан.