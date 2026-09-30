У мошенников хотят отнять сим-карты: что войдёт в новый пакет защитных мер
Григоренко: Новый пакет мер против мошенников затронет сим-карты
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Третий пакет мер по борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством сосредоточится в том числе на преступных схемах с использованием сим-карт. Об этом в интервью РИА «Новости» рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко.
По его словам, аферисты активно применяют мобильные номера в своих схемах, в том числе стараясь скрыть личность владельца.
«Злоумышленники повсеместно их используют», — отметил вице-премьер.
В правительстве рассчитывают ограничить возможности преступников применять сим-карты как анонимный инструмент. Конкретные механизмы станут частью нового комплекса изменений. Сейчас третий пакет находится на завершающем этапе подготовки. В него планируют включить почти 20 инициатив, после чего законопроект внесут в Госдуму в ходе осенней сессии.
Ранее Life.ru сообщал, что третий пакет мер против кибермошенничества планируют направить в Госдуму осенью. Григоренко тогда пояснял, что власти отслеживают изменение преступных схем и на основании новой статистики разрабатывают дополнительные способы защиты граждан.
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