Студентке дали 12,5 года тюрьмы за попытку убить москвичку по указке мошенников

Никулинский районный суд Москвы приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима за покушение на убийство и разбой. Преступление девушка совершила после длительной психологической обработки телефонными мошенниками. Суд также назначил ей принудительное лечение и наблюдение у психиатра.

Мазурова признала вину и раскаялась. При этом назначенный срок оказался выше запрошенного прокуратурой: государственный обвинитель просил для неё 10 лет лишения свободы.

«Суд приговорил Мазурову Е.В. к 12 годам 6 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года», — сообщили в пресс-службе суда.