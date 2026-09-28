Студентке дали 12,5 года тюрьмы за попытку убить москвичку по указке мошенников
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Никулинский районный суд Москвы приговорил 20-летнюю Елизавету Мазурову к 12 годам и шести месяцам колонии общего режима за покушение на убийство и разбой. Преступление девушка совершила после длительной психологической обработки телефонными мошенниками. Суд также назначил ей принудительное лечение и наблюдение у психиатра.
Мазурова признала вину и раскаялась. При этом назначенный срок оказался выше запрошенного прокуратурой: государственный обвинитель просил для неё 10 лет лишения свободы.
«Суд приговорил Мазурову Е.В. к 12 годам 6 месяцам колонии общего режима с ограничением свободы сроком на 2 года», — сообщили в пресс-службе суда.
По версии следствия, мошенники несколько недель убеждали студентку, что она является внештатной сотрудницей правоохранительных органов и помогает выявлять «иноагентов». В итоге ей поручили напасть на 59-летнюю москвичку. Девушка пришла к квартире женщины с перцовым баллончиком, молотком и малярной лентой, распылила перец и попыталась нанести удары, однако родственники потерпевшей остановили её.
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