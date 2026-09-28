Знают СНИЛС и место работы: В МВД предупредили о новой схеме мошенников

Даже сведения о месте работы и номер СНИЛС могут помочь мошенникам подготовить персональную схему обмана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Данные о месте работы активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами», — предупредили в ведомстве.

Злоумышленники могут копировать привычное деловое общение и выдавать себя за коллег или руководство, чтобы повысить доверие потенциальной жертвы.

СНИЛС применяется в другой легенде. Человеку сообщают о якобы взломанных учётных записях, а затем подключают лжесиловиков и убеждают, что его деньги могут использоваться для финансирования террористов. После этого аферисты требуют передать наличные курьеру якобы «для декларации».

В МВД подчеркнули, что даже безобидные на первый взгляд сведения помогают преступникам собрать подробный цифровой профиль человека. Чем больше такой информации оказывается у злоумышленников, тем проще им подготовить правдоподобную адресную атаку.

Ранее Life.ru сообщал о другой схеме с поддельными чатами, в которых мошенники изображали сотрудников энергосбытовой компании. Аферисты заранее знали имя и дату рождения жертвы, а остальных участников группы заменяли ботами, создавая иллюзию настоящего диалога. В итоге человека пытались убедить передать код авторизации для доступа к его аккаунту.