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Регион
Опубликовано 28 сентября, 06:21

Знают СНИЛС и место работы: В МВД предупредили о новой схеме мошенников

МВД: Мошенники используют данные о месте работы и СНИЛС для адресного обмана

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Даже сведения о месте работы и номер СНИЛС могут помочь мошенникам подготовить персональную схему обмана. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

«Данные о месте работы активно используются в сценариях с поддельными рабочими чатами», — предупредили в ведомстве.

Злоумышленники могут копировать привычное деловое общение и выдавать себя за коллег или руководство, чтобы повысить доверие потенциальной жертвы.

СНИЛС применяется в другой легенде. Человеку сообщают о якобы взломанных учётных записях, а затем подключают лжесиловиков и убеждают, что его деньги могут использоваться для финансирования террористов. После этого аферисты требуют передать наличные курьеру якобы «для декларации».

В МВД подчеркнули, что даже безобидные на первый взгляд сведения помогают преступникам собрать подробный цифровой профиль человека. Чем больше такой информации оказывается у злоумышленников, тем проще им подготовить правдоподобную адресную атаку.

Погоны и белые воротнички: МВД раскрыло любимые роли мошенников
Погоны и белые воротнички: МВД раскрыло любимые роли мошенников

Ранее Life.ru сообщал о другой схеме с поддельными чатами, в которых мошенники изображали сотрудников энергосбытовой компании. Аферисты заранее знали имя и дату рождения жертвы, а остальных участников группы заменяли ботами, создавая иллюзию настоящего диалога. В итоге человека пытались убедить передать код авторизации для доступа к его аккаунту.

Больше новостей о преступных схемах и работе правоохранителей — в разделе «Криминал» на Life.ru.

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Владимир Озеров
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