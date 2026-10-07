«Зелёная кнопка» на «Госуслугах» появится до конца 2026 года

На «Госуслугах» готовят новую функцию, которая поможет россиянам вернуть доступ к онлайн-операциям после срабатывания защиты от мошенников. «Зелёная кнопка» должна заработать уже до конца 2026 года.

О запуске сервиса рассказал вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, новая функция станет продолжением механизма «красной кнопки», о разработке которой власти сообщили ранее.

«Параллельно на «Госуслугах» заработает и «Зелёная кнопка». Она позволит снять заморозку онлайн-операций после подтверждения личности. Сервис также появится в этом году», — заявил Григоренко РИА «Новости».

«Красная кнопка» предназначена для другой ситуации: она должна позволять пользователю оперативно заморозить значимые онлайн-операции, если человек понял, что стал жертвой аферистов. После этого личность владельца аккаунта можно будет подтвердить и воспользоваться обратным механизмом.

Новые инструменты создаются на фоне расширения мер против телефонного и интернет-мошенничества. В конце сентября Минцифры вынесло на общественное обсуждение уже третий пакет инициатив, включающий почти 20 предложений.

Среди них — создание единой «Платформы согласий» на «Госуслугах», ограничения на продажу предоплаченных сим-карт и новые правила для СМС-рассылок. Власти также усиливают защиту самих учётных записей пользователей портала.

Ранее Life.ru писал, что Михаил Мишустин поручил усилить защиту аккаунтов на «Госуслугах». Премьер отметил, что мошенники всё активнее используют искусственный интеллект для подделки голоса, внешности и поведения людей. Дополнительные меры должны защитить данные пользователей, которых на портале уже около 120 миллионов.