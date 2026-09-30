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Опубликовано 30 сентября, 15:41

Минцифры хочет разрешить отзыв согласий на обработку данных через «Госуслуги»

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На портале «Госуслуги» может появиться единая платформа для управления согласиями на обработку персональных данных. Соответствующую инициативу Минцифры включило в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый сервис позволит гражданам увидеть все ранее выданные разрешения на использование личной информации. В едином перечне будут отображаться согласия, оформленные как в интернете, так и при личном обращении в организации.

При необходимости пользователи смогут отозвать предоставленные разрешения непосредственно через портал. Кроме того, у них появится возможность сообщить о предполагаемых нарушениях в уполномоченные органы.

Предложение входит в комплекс дополнительных мер по противодействию интернет-преступлениям. Подготовленный законопроект уже размещён на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

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Ранее Life.ru сообщал, что минцифры вынесло на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенничества, отметив эффективность ранее принятых решений. В нём предлагается создать на «Госуслугах» единую платформу согласий, где пользователь увидит ранее данные онлайн и офлайн разрешения и сможет сообщить о нарушениях, а в рамках ГИС «Антифрод» появится база участников мошеннических схем.

Больше новостей о цифровых сервисах и защите персональных данных — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Анастасия Никонорова
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