Минцифры хочет разрешить отзыв согласий на обработку данных через «Госуслуги»

На портале «Госуслуги» может появиться единая платформа для управления согласиями на обработку персональных данных. Соответствующую инициативу Минцифры включило в третий пакет мер по борьбе с кибермошенничеством, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый сервис позволит гражданам увидеть все ранее выданные разрешения на использование личной информации. В едином перечне будут отображаться согласия, оформленные как в интернете, так и при личном обращении в организации.

При необходимости пользователи смогут отозвать предоставленные разрешения непосредственно через портал. Кроме того, у них появится возможность сообщить о предполагаемых нарушениях в уполномоченные органы.

Предложение входит в комплекс дополнительных мер по противодействию интернет-преступлениям. Подготовленный законопроект уже размещён на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Ранее Life.ru сообщал, что минцифры вынесло на общественное обсуждение третий пакет мер против кибермошенничества, отметив эффективность ранее принятых решений. В нём предлагается создать на «Госуслугах» единую платформу согласий, где пользователь увидит ранее данные онлайн и офлайн разрешения и сможет сообщить о нарушениях, а в рамках ГИС «Антифрод» появится база участников мошеннических схем.