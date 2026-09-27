Россиянам объяснили, что делать после сообщения о входе в приложение банка или «Госуслуги»

Россиянам, получившим неожиданное сообщение о входе в «Госуслуги» или мобильный банк, следует как можно скорее самостоятельно зайти в свою учётную запись и сменить пароль. Такой алгоритм действий назвали ТАСС в пресс-центре МВД России.

Если авторизоваться уже не получается, владельцу аккаунта необходимо обратиться за восстановлением доступа. В случае с «Госуслугами» сделать это можно через МФЦ, а с банковским приложением — непосредственно через банк.

Учётную запись, которая могла подвергнуться взлому, сначала заблокируют. Это необходимо, чтобы предотвратить возможные действия посторонних. После блокировки владелец сможет восстановить доступ к аккаунту и установить новый пароль.

Ранее МВД России рекомендовало при двухфакторной аутентификации по возможности отказаться от СМС в пользу приложений-генераторов кодов или аппаратных ключей. В ведомстве также призвали не хранить пароли в обычных заметках на смартфоне. Для этого безопаснее использовать специальный менеджер паролей, который позволяет создавать сложные комбинации, хранить их и регулярно обновлять. Подробнее по теме читайте в материале Life.ru.