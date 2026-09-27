Меняют сценарии и давят: В МВД назвали верный способ защиты от мошенников

Прекращать разговор сразу после звонка неизвестного человека — самое надёжное правило защиты от телефонных мошенников. Об этом напомнили в МВД России.

В ведомстве отметили, что злоумышленники постоянно меняют сценарии обмана и используют разные способы давления на собеседника. Поэтому вступать с незнакомцем в продолжительный разговор и пытаться выяснить его настоящие намерения не стоит.

Отдельно в МВД обратились к подросткам, которые могут попасть под влияние мошенников. Несовершеннолетние нередко боятся рассказать взрослым о случившемся, считая, что уже совершили ошибку и исправить ситуацию невозможно.

В министерстве напомнили о статье 31 УК РФ о добровольном отказе от преступления. Если человек начал взаимодействовать со злоумышленниками, но самостоятельно прекратил участие до завершения преступления, он может быть освобождён от уголовной ответственности.

Подробную информацию о том, как действовать в подобной ситуации, МВД разместило на специальном ресурсе «Выход 31».

Недавно в Москве полицейские помешали мошенникам похитить 26 млн рублей у семьи 17-летней девушки. Аферисты убедили школьницу, что её аккаунт на «Госуслугах» взломан, после чего заставили вынести сбережения из родительского сейфа.