Полицейские спасли 26 млн рублей, которые москвичка вынесла из сейфа родителей

Полицейские в Москве не дали аферистам получить 26 млн рублей, которые 17-летняя девушка вынесла из родительского сейфа. О мошеннической схеме рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Участковые района Царицыно в Москве пресекли попытку мошенничества. Видео © Telegram / Ирина Волк

«В ходе профилактического обхода жилого сектора на Севанской улице столицы полицейские заметили, как взволнованная девушка передала юноше увесистый свёрток, в котором, как в дальнейшем было установлено, находились денежные купюры. Полицейские незамедлительно задержали молодого человека и доставили в отдел», — говорится в сообщении.

Как выяснилось, накануне несовершеннолетней позвонил неизвестный и заявил о взломе её аккаунта на «Госуслугах». Позже с ней связалась женщина, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов. Она убедила собеседницу, что все сбережения нужно срочно вынести из дома, иначе их заберут при обыске.

Следуя этим указаниям, москвичка достала из родительского сейфа 26 млн рублей, сложила их в пакет и вышла на улицу. За свёртком пришёл студент одного из столичных вузов, который, по данным МВД, тоже оказался жертвой обмана. Именно в момент встречи пару заметили сотрудники полиции.

По факту случившегося возбудили дело о покушении на мошенничество. Всю сумму уже вернули потерпевшим. Правоохранители продолжают искать организаторов схемы и выяснять обстоятельства произошедшего.