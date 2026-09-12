Москвич оставил мошенникам ключи под ковриком и лишился 13 млн

Телефонные мошенники убедили 23-летнего москвича оставить ключ от квартиры под дверным ковриком, после чего их сообщница вынесла из сейфа деньги и ценности. Ущерб превысил 13 миллионов рублей, сообщили в столичной прокуратуре.

Схема началась со звонка о посылке, якобы оформленной на имя матери молодого человека. Москвич назвал код для доставки, а затем получил фишинговые сообщения о взломе аккаунта на «Госуслугах». Позвонив по указанному в СМС номеру, юноша услышал, что неизвестные якобы получили доверенность на распоряжение семейными счетами. Под угрозой уголовного преследования он рассказал собеседникам о сбережениях, квартире и автомобиле.

Аферисты контролировали жертву по видеосвязи: требовали ежечасные отчёты о местонахождении и заставили провести «обыск» в квартире. После этого москвич оставил ключ под ковриком и ушёл вместе с матерью.

«Я покинул квартиру чтобы сотрудник мог попасть туда с ультразвуковым сканером для сканирования сейфа», — объяснил молодой человек настоящим правоохранителям.

Пока хозяев не было дома, сообщница злоумышленников открыла дверь, вскрыла сейф болгаркой и похитила деньги, ювелирные изделия и коллекционные монеты. Ценности она передала другим участникам схемы.

Ранее аналогичным способом аферисты получили из квартиры семьи покойного народного артиста Рудольфа Фурманова в центре Петербурга ценностей примерно на 150 млн рублей. Доступ в жильё мошенники получили после нескольких дней общения с 22-летней дочерью артиста Елизаветой. Она сама положила грабителям ключи под коврик у входной двери. Двух студенток по горячим следам задержали за кражу 150 млн.