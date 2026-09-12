Двух студенток задержали за кражу 150 млн из квартиры семьи Рудольфа Фурманова

Двух девушек задержали по делу о краже почти 150 миллионов рублей у 22-летней актрисы Александринского театра Елизаветы Фурмановой, дочери народного артиста Рудольфа Фурманова. У подозреваемых нашли часть похищенного, сообщили в полиции Петербурга.

Задержаны подозреваемые по делу кражи денег у дочери Фурманова. Видео © Telegram / Петербургская полиция

По данным ведомства, накануне преступления Фурманова попала под влияние мошенников. Следуя их указаниям, она отключила охранную сигнализацию и оставила ключи от квартиры под придверным ковриком. После этого из сейфа в квартире на Невском проспекте пропали деньги и ювелирные изделия. Общий ущерб потерпевшая оценила почти в 150 миллионов рублей.

Первую подозреваемую — 20-летнюю приезжую из Московской области — оперативники задержали у дома № 7 на улице Асафьева. Вторую, студентку петербургского вуза, нашли у дома № 6 на улице Вахрушева во Всеволожске. Обеих уже поместили под стражу. Уголовное дело возбуждено по пункту «б» части 4 статьи 158 УК РФ — кража в особо крупном размере.

Как сообщалось накануне, из квартиры семьи покойного народного артиста Рудольфа Фурманова в центре Петербурга похитили ценности примерно на 150 млн рублей. Доступ в жильё мошенники получили после нескольких дней общения с 22-летней дочерью артиста Елизаветой. Из дома украли $700 тысяч, €500 тысяч и 30 млн рублей наличными. Также пропали украшения примерно на $50 тысяч.