В Екатеринбурге задержали 3 мошенников из Омска за обман бойцов СВО на миллионы

В Екатеринбурге задержали троих жителей Омска, которых подозревают в хищении денег у участников СВО. По данным МВД, предполагаемые мошенники входили в доверие к военным и убеждали их оформлять доверенности на банковские счета.

Раскрыть схему помогли сотрудники банка. В середине августа к ним пришла 38-летняя женщина и потребовала выдать 2,5 млн рублей со счёта мужчины. Она представилась его гражданской женой и показала доверенность.

Женщина рассказала, что мужчина находится в зоне СВО, а деньги якобы срочно нужны на лечение их ребёнка. Банковских работников её поведение насторожило. Они попросили несколько дней на подготовку наличных и вызвали полицию. Когда посетительница вернулась и получила деньги, на выходе её уже ждали оперативники. Вскоре полицейские задержали и двух предполагаемых сообщников.

Один из подозреваемых попытался скрыться на Mercedes и при этом случайно сбил свою подельницу. Уехать ему не удалось: машину заблокировали сотрудники Госавтоинспекции. В салоне нашли сумку с ювелирными изделиями, происхождение которых сейчас выясняют.

По версии полиции, троица заранее узнала, что 44-летний житель Екатеринбурга заключил контракт с Минобороны и должен получить крупную выплату. Пользуясь тем, что у мужчины нет близких родственников, его убедили оформить доверенность на одну из подозреваемых. Военнослужащему объяснили, что это якобы поможет защитить деньги от хищения.

Следователи установили ещё одного пострадавшего. У другого участника СВО по аналогичной схеме похитили 2,7 млн рублей. Всех троих фигурантов заключили под стражу, возбуждено дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее Life.ru рассказывал о похожем случае в Приморье, где мошенники выманили 4,3 млн рублей у матери погибшего участника СВО. По версии следствия, злоумышленники представились сотрудниками банка и убедили женщину передать им деньги якобы для «сохранности сбережений». Средства она получила после гибели сына в зоне спецоперации, а одного из предполагаемых участников схемы позже арестовали.