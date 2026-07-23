В Перми завели дело на участников ОПГ, обманувших бойцов СВО на 19 млн рублей

В Перми возбуждено уголовное дело об организации преступного сообщества. Фигурантов подозревают в хищении средств, положенных военнослужащим по контракту, сообщили официальный представитель МВД Ирина Волк.

В Перми завели дело на участников ОПГ, обманувших бойцов ВСО на 19 млн рублей. Видео © Telegram / Ирина Волк

По данным следствия, злоумышленники действовали в составе криминальной организации. Они специально разыскивали на территории края потенциальных кандидатов для заключения контракта с Минобороны.

Будущим военным обещали содействие: за денежное вознаграждение им гарантировали прохождение службы якобы только в тыловых частях. Жертв сопровождали на всех этапах бюрократических процедур.

После оформления документов потерпевших склоняли передать доступ к их личным банковским картам. Именно на эти счёта позже поступали начисляемые выплаты. Полученные деньги фигуранты забирали себе.

Сумма ущерба, как установлено на данный момент, составила не менее 19 млн рублей. Чтобы замести следы, участники схемы запугивали свидетелей и прибегали к угрозам физической расправы.

Оперативную работу провели сотрудники подразделения по защите лиц, подлежащих госзащите, регионального ГУ МВД. Они задержали семерых жителей Прикамья. Им вменяют статьи о мошенничестве, создании ОПС и принуждении к уклонению от дачи показаний.

Во время обысков следователи изъяли доказательства: банковские карты, телефоны и электронные носители. Для последующей компенсации ущерба арестовали девять автомобилей и другую дорогостоящую технику.

Шестерых подозреваемых отправили под стражу. Сейчас следователи устанавливают возможных соучастников и проверяют задержанных на причастность к похожим эпизодам.

Ранее на Камчатке мошенники обманули трёх матерей погибших на спецоперации бойцов почти на 21 миллион рублей. Аферисты звонили пожилым женщинам, представлялись сотрудниками военкомата и обещали ордена за погибших сыновей. Под этим предлогом они выманивали деньги.