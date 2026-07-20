Бригадир ореховской ОПГ, организовавший убийство Саши Македонского, пропал под Красным Лиманом

Бригадир печально известной ореховско-медведковской ОПГ Александр Шарапов, известный по кличке Шарап, предположительно попал в плен. Как выяснил SHOT, организатор ликвидации знаменитого киллера пропал в боях под Красным Лиманом в ДНР.

Скрываясь от правосудия 16 лет, бандит ушёл на фронт в феврале 2025 года. Ему дали позывной Дед — за время отшельнической жизни он сильно оброс и изменился внешне. Сначала «ореховский» воевал под Луганском в составе отряда «Шторм V», затем его перебросили в Краснолиманский район, где в мае прошлого года он бесследно исчез.

Лишь недавно родным сообщили, что Шарап, вероятно, угодил в плен вместе с 29-летним сослуживцем с позывным Шмель. В криминальном досье фигуранта значится пять доказанных убийств в составе группировки, включая организацию расправы над «русским киллером номер один» Сашей Солоником и его спутницей — манекенщицей Светой Котовой в Греции.

В международный розыск Шарапова объявили ещё в 2001 году, но задержать смогли лишь в июле 2017-го в деревне под Суздалем. До этого он скрывался с женой и сыном за границей, в том числе на Украине, но после новой беременности супруги семья вернулась в Россию и залегла на дно в глубинке. Скрывая лицо густой бородой и живя по поддельным документам, Шарап успел стать отцом семерых детей.

Многодетного папашу в итоге приговорили к 15 годам колонии, однако отсидел он лишь около половины срока и подписал контракт с Минобороны. Примечательно, что жена о тёмном прошлом мужа даже не догадывалась, считая его просто убеждённым отшельником.

В преступной иерархии Шарапов занимал не последнее место: он был бригадиром самой жестокой и влиятельной столичной группировки, распределял деньги и командовал боевым крылом киллеров.

Александра Шарапова задержали в июле 2017 года после 16 розыска в одной из деревень Суздальского района района Владимирской области. Ореховская ОПГ — одна из самых жестоких и централизованных криминальных структур России конца 80-х и 90-х годов, контролировавшая значительную часть бизнеса Москвы. Костяк банды сформировался в жилмассиве Орехово-Борисово на юге столицы, а начинали с грабежей дальнобойщиков и «крышевания» напёрсточников, после чего группировка захватила рынки, банки, автосервисы и рестораны, а затем расширила влияние на другие регионы и зарубежье. Полный разгром банды силовиками и суды над лидерами пришлись на начало 2000-х.

Ранее Life.ru рассказывал, что шестидесятилетний Виктор Канахович, известный в 90-е как Фашист и входивший в одну из самых жестоких ОПГ России, променял криминальное прошлое на контрактную службу в зоне СВО. Теперь бывший «старшак» воюет под позывным Фактор и, по имеющимся данным, показывает отличные результаты на передовой.