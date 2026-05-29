На Камчатке аферисты обманули трёх матерей погибших на СВО бойцов на ₽21 млн

Три жительницы Камчатского края стали жертвами мошенников, которые обещали им ордена за погибших на СВО сыновей. В общей сложности доверчивые женщины потеряли более 21 миллиона рублей. Об этом передаёт региональное управление МВД России.

Как установило следствие, все три эпизода произошли в мае 2026 года. Злоумышленники звонили пенсионеркам из Петропавловска-Камчатского, Елизовского района и села Паратунка, представляясь сотрудниками военного комиссариата. Они сообщали, что их сыновья, погибшие в ходе специальной военной операции, представлены к награждению орденом. Под этим предлогом аферисты выведывали личные данные и номера телефонов.

«Под психологическим давлением мошенников пенсионерки снимали все свои накопления и, следуя полученным инструкциям, специально вылетали за пределы полуострова — в город Артём Приморского края. Там, в условленном месте, они лично передавали многомиллионные суммы неизвестным курьерам. Так, одна из потерпевших передала злоумышленникам почти 5 млн рублей, другая свыше 3 млн рублей, а самая крупная потеря составила более 13 млн рублей», — сказано в заявлении.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество в особо крупном размере». В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых.

Ранее юрист и руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский заявил, что кассовые чеки, которые покупатели оставляют возле терминалов или на выходе из магазинов, могут использоваться в мошеннических схемах. По словам эксперта, на некоторых чеках содержатся QR-коды, номера бонусных программ и сведения о покупке. Эти данные позволяют злоумышленникам выдавать себя за сотрудников банков или торговых сетей и совершать звонки, которые могут выглядеть убедительно для потенциальной жертвы. Чеки иногда используют и для незаконного возврата товаров.