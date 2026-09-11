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Опубликовано 11 сентября, 13:48

Мошенники развели дочь Рудольфа Фурманова по примитивной схеме и украли ₽150 млн

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Из квартиры семьи покойного народного артиста Рудольфа Фурманова в центре Петербурга похитили ценности примерно на 150 млн рублей. По данным «КП-Петербург», доступ в жильё мошенники получили после нескольких дней общения с 22-летней дочерью артиста Елизаветой.

Аферисты следовали примитивной схеме — представлялись сотрудниками силовых структур. Девушку убедили, что она должна помочь в некой операции, и попросили оставить ключи от квартиры под ковриком у двери. Фурманова выполнила указание. После этого неизвестный попал в квартиру на Невском проспекте и добрался до сейфа.

По данным издания, из него исчезли $700 тысяч, €500 тысяч и 30 млн рублей наличными. Также пропали украшения примерно на $50 тысяч. Следов взлома на сейфе не было. Предполагается, что код от него мошенники тоже смогли выманить у девушки.

О пропаже Елизавета сообщила в полицию 11 сентября. Сейчас уголовный розыск устанавливает личности тех, кто общался с актрисой, и человека, который непосредственно забрал ценности.

Рудольф Фурманов умер в апреле 2021 года на 83-м году жизни. Он основал петербургский театр «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и руководил им до конца жизни. Его дочь Елизавета родилась в 2003 году и сейчас выходит на сцену Александринского театра.

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Но рекорд пока принадлежит народной артистке России Ларисе Долиной. В 2024 году певица стала жертвой мошенников, потеряв 180 миллионов рублей и квартиру в районе Хамовники. В марте 2025 года суд вернул артистке квартиру, которую заставили продать мошенники. Однако новый владелец оспорил это решение и отсудил её.

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Александра Мышляева
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