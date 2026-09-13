21-летний «криптотрейдер» обманул москвичей на 20 млн рублей

Около 20 млн рублей потеряли жители Москвы, которые доверили деньги 21-летнему «криптотрейдеру». Молодой человек обещал инвесторам стабильный заработок на бирже. Один из клиентов отдал ему 16 млн рублей.

По словам Алексея, которые приводит Telegram-канал «База», он познакомился с Вадимом и поверил его обещаниям о доходе в размере 6–8% в месяц в долларах. Для получения прибыли требовалось только передать деньги трейдеру. Сначала Вадим показывал счёт, на котором, как он утверждал, постепенно накапливались проценты. Когда Алексей решил забрать деньги, молодой человек сообщил о внезапной блокировке счёта на бирже.

Другой москвич, Сергей, потерял 2,5 млн рублей. Мужчина приехал к Вадиму домой, чтобы выяснить ситуацию. Однако молодой человек не смог подтвердить, что действительно торговал на бирже и распоряжался переданными ему средствами.

Среди пострадавших оказалась и семья участника СВО. Супруги вложили в проект выплаты и дополнительно оформили для Вадима кредит на 1,5 млн рублей. В итоге семья потеряла около миллиона рублей и получила кредитный долг.

По данным «Базы», известно как минимум о пяти пострадавших. Они утверждают, что Вадим оформлял денежные отношения по-разному. С одними он заключал договоры займа, а от других получал деньги через посредников. Такой подход, по словам пострадавших, помогал ему избегать уголовного преследования.

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