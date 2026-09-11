«Как выйти из долга в $2 млн»: Сбежавший из Таиланда трейдер-коуч всплыл во Владивостоке

Российский трейдер-коуч Михаил Соловчук, подозреваемый в мошенничестве и сбежавший из Таиланда, объявился во Владивостоке.

Сбежавший из Таиланда коуч с долгами объявился во Владивостоке. Фото © Telegram / Baza

35-летнего финансового наставника арестовали на Пхукете, но вскоре он вышел под залог, который за него заплатил товарищ, заложив свою землю. Соловчуку запретили покидать Таиланд, однако он всё равно исчез. В январе 2026 года Соловчук сбежал в Лаос, где его задержали без документов. После месяца в лаосской тюрьме он получил в российском консульстве свидетельство на возвращение, въехал в Россию и добрался до Владивостока. Товарищ, поручившийся за него, лишился земли — государство изъяло её после побега.

Один из обманутых учеников рассказал, что с февраля Соловчук не прячется: играет в шахматных турнирах, рекламирует бизнес-встречи, набирает новых адептов и ищет инвесторов. С августа он также администрирует чат по доставке электромобилей из Китая. Свой долг перед бывшими клиентами он открыто признаёт и ведёт блог «Как выйти из долга в $2 млн».

Помимо этого, Соловчука разыскивают приставы за долги по кредитам в миллион рублей. В январе 2026 года суд Приморья обязал его вернуть 6,5 млн рублей по договору займа, напоминает «База».

Ранее стало известно, что судебные приставы прервали свадебную фотосессию в Черногорске и доставили в отделение жениха и его свидетеля — оба оказались должниками по алиментам. Мужчина задолжал двум дочерям 550 тысяч рублей, его свидетель — 580 тысяч рублей перед 12-летней дочерью. Оба нигде официально не работали. Приставы напомнили, что злостным неплательщикам грозит до года лишения свободы .