Ученицу бизнес-коуча Шабутдинова обвинили в мошенничестве на курсах

Жительница Петербурга Евгения, доверившись яркой рекламе бизнес-блогера Марии Ларионовой, столкнулась с потерей внушительных сумм. Наставница позиционировала себя как опытного предпринимателя с миллионными оборотами в сфере интернет-торговли и ученицу Аяза Шабутдинова, пишет Baza.

В 2023 году петербурженка приобрела курс за 1 млн рублей. Однако на этом траты не закончились: для «старта» у девушки потребовали привлечь еще 1,6 млн инвестиций. Когда Евгения отказалась оформлять кредиты, в дело вмешался привлеченный коучем психолог, который убедил клиентку в необходимости займов.

Вместо обещанного прорыва в бизнесе обучение свелось к коротким видеосообщениям в мессенджере. Поняв, что стала жертвой обмана, заказчица потребовала расторгнуть договор. Мария согласилась вернуть лишь малую часть суммы, настаивая на том, что обязательства исполнены практически полностью.

Дело дошло до разбирательства, и суд встал на сторону Евгении, обязав наставницу вернуть средства. Однако решение Фемиды оказалось формальностью: сразу после вердикта бизнес-леди инициировала процедуру банкротства. Теперь вероятность возврата долгов стремится к нулю.

Выяснилось, что пострадавшая — не единственный клиент с подобным опытом. На фоне скандала Ларионова оперативно удалила свои страницы в социальных сетях и стерла всю информацию о «профессиональных достижениях». Напомним, что её наставник Аяз Шабутдинов ранее получил реальный срок за аналогичную деятельность.