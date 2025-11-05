Защита Аяза Шабутдинова обжаловала приговор по делу о мошенничестве
Бизнес-тренер Аяз Шабутдинов в суде. Фото © Life.ru
Защита блогера и бизнес-коуча Аяза Шабутдинова подала апелляционную жалобу на приговор суда по делу об особо крупном мошенничестве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Пресненского районного суда Москвы.
«Приговор обжалован защитой», — подтвердил собеседник агентства.
Напомним, в ноябре 2023 года он был арестован по обвинению в восьми эпизодах преступной деятельности, в результате которых пострадали 113 человек, а общий ущерб превысил 57 миллионов рублей. Весной 2024 года Шабутдинов признал свою вину и выразил готовность возместить причинённый ущерб; по данным защиты, компенсацию уже получили 74 потерпевших. Прокуратура изначально требовала для него наказания в виде восьми лет колонии и штрафа в 15,5 миллиона рублей. 31 октября Пресненский суд приговорил Шабутдинова к семи годам лишения свободы в колонии, а также назначил ему штраф в размере пяти миллионов рублей.
Самые значимые события без лишнего — в разделе «Главные новости» на Life.ru.