В Хакасии приставы забрали жениха прямо со свадьбы из-за долгов по алиментам в полмиллиона

В Черногорске судебные приставы прервали свадебную фотосессию и доставили в отделение жениха и его свидетеля — оба оказались должниками по алиментам. Данную информацию передали в УФССП по Республике Хакасия.

В Хакасии жениха и свидетеля забрали прямо со свадьбы из-за долгов по алиментам. Фото © УФССП России по Республике Хакасия

Молодожёны только зарегистрировали брак и готовились к праздничной съёмке с кольцами и букетом, когда к ним подошли приставы. Они поздравили пару, а затем напомнили новоиспечённому мужу, что у него есть не только новый статус, но и обязанности отца.

В Хакасии жениха и свидетеля забрали прямо со свадьбы из-за долгов по алиментам. Фото © УФССП России по Республике Хакасия

«Мужчина задолжал двум дочерям 550 тысяч рублей. Он внесён в реестр должников и находился в розыске за неисполнение родительских обязанностей. Официальной работы у гражданина нет, из имущества только единственное жильё. Ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности за неуплату алиментов. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в ведомстве.

В Хакасии жениха и свидетеля забрали прямо со свадьбы из-за долгов по алиментам. Фото © УФССП России по Республике Хакасия

Сюрпризом для всех стало и то, что свидетель жениха тоже оказался в списке должников. Его долг перед 12-летней дочерью составил 580 тысяч рублей, мужчина также не трудоустроен и перебивается случайными заработками. Приставы взяли с него объяснение и предупредили об уголовной ответственности за дальнейшее уклонение от выплат.

В УФССП напомнили, что злостным неплательщикам грозит до года лишения свободы. Если отцы продолжат игнорировать алименты, вместо семейных торжеств их могут ждать куда менее приятные события.

Ранее стало известно, что житель Нижнего Новгорода спрятался от судебных приставов в складном диване, но его местонахождение выдала собственная собака. 56-летний мужчина накопил долг по алиментам перед несовершеннолетним сыном. Сумма превысила 220 тысяч рублей. Все уведомления от приставов он игнорировал, а принудительные меры взыскания не давали результата. Против него возбудили дело за уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка. Скрываясь от дознавателей, нижегородец был объявлен в федеральный розыск.