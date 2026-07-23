Гав справедливости: Собственная собака сдала приставам залезшего в диван неплательщика алиментов

Житель Нижнего Новгорода попытался укрыться от судебных приставов в складном диване, однако его местонахождение выдала собственная собака. Курьёзный случай обернулся для мужчины уголовным делом, о чём рассказали в региональном управлении ФССП.

В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника. Видео © Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

56-летний нижегородец накопил долг по алиментам перед несовершеннолетним сыном, превысивший 220 тысяч рублей. Все уведомления от приставов он игнорировал, а принудительные меры взыскания результата не дали. В итоге против него возбудили дело за уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка. Скрываясь от дознавателей, мужчина был объявлен в федеральный розыск.

В ходе осмотра квартиры сотрудники спецподразделения обратили внимание на пса, который нервно крутился возле складного дивана. Именно там и обнаружили беглеца. Покидать импровизированное убежище он категорически отказывался, изо всех сил цепляясь за конструкцию мебели.

Задержанного доставили в районное отделение для проведения допроса в качестве подозреваемого. Теперь, если алиментщик не погасит задолженность, суд может отправить его за решётку на срок до одного года.

Ранее сообщалось, что москвичка через суд «убила» мужа за отказ платить алименты. Суд признал его безвестно отсутствующим.