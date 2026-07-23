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23 июля, 16:01

Гав справедливости: Собственная собака сдала приставам залезшего в диван неплательщика алиментов

Собака выдала не платившего алименты нижегородца, который прятался в диване

В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника. Обложка © Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника. Обложка © Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

Житель Нижнего Новгорода попытался укрыться от судебных приставов в складном диване, однако его местонахождение выдала собственная собака. Курьёзный случай обернулся для мужчины уголовным делом, о чём рассказали в региональном управлении ФССП.

В Нижнем Новгороде собака выдала прятавшегося в диване должника. Видео © Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Нижегородской области

56-летний нижегородец накопил долг по алиментам перед несовершеннолетним сыном, превысивший 220 тысяч рублей. Все уведомления от приставов он игнорировал, а принудительные меры взыскания результата не дали. В итоге против него возбудили дело за уклонение от уплаты средств на содержание ребёнка. Скрываясь от дознавателей, мужчина был объявлен в федеральный розыск.

В ходе осмотра квартиры сотрудники спецподразделения обратили внимание на пса, который нервно крутился возле складного дивана. Именно там и обнаружили беглеца. Покидать импровизированное убежище он категорически отказывался, изо всех сил цепляясь за конструкцию мебели.

Задержанного доставили в районное отделение для проведения допроса в качестве подозреваемого. Теперь, если алиментщик не погасит задолженность, суд может отправить его за решётку на срок до одного года.

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Ранее сообщалось, что москвичка через суд «убила» мужа за отказ платить алименты. Суд признал его безвестно отсутствующим.

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Юлия Сафиулина
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