С Тимура Родригеза принудительно взыскивают 7 млн по алиментам

Приставы принудительно взыскивают с телеведущего Тимура Родригеза более 7 миллионов рублей по алиментам. Об этом свидетельствует информация из судебных материалов.

Согласно документам, 26 мая на артиста завели два исполнительных производства о взыскании более 7,145 миллиона рублей по «нотариально удостоверенным соглашениям об уплате алиментов». В январе суд удовлетворил иск Родригеза и разрешил не платить алименты бывшей супруге Анне Девочкиной, но расходы на детей он продолжает нести. У пары двое детей, они живут с матерью.

Родригез — российский шоумен, певец, теле- и радиоведущий, актёр, известен по участию в Comedy Club.

Ранее Тимур Родригез официально женился на актрисе Кате Кабак. Церемония прошла в московском Дворце бракосочетания №1. Пара встречалась около двух лет — впервые их заметили вместе в 2023 году, спустя несколько месяцев после развода шоумена. После ЗАГСа молодожёны с гостями отправились праздновать на двухэтажном экскурсионном автобусе.