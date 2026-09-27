В МВД объяснили, чем лучше заменить СМС-коды для защиты аккаунтов

МВД России рекомендует при двухфакторной аутентификации по возможности отказаться от СМС в пользу приложений-генераторов кодов или аппаратных ключей. Такие советы содержатся в материалах ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

В МВД также призвали не хранить пароли в обычных заметках на смартфоне. Для этого безопаснее использовать специальный менеджер паролей, который позволяет создавать сложные комбинации, хранить их и регулярно обновлять.

Отдельное внимание в МВД обратили на сообщения и видеозвонки с использованием дипфейков. Если есть сомнения, что на связи действительно знакомый человек, его советуют попросить выполнить какое-либо действие — например, повернуть голову. По данным ведомства, подделку могут выдать ошибки в мелких деталях.

Не нужно переводить деньги по срочной просьбе, поступившей во время подозрительного видеозвонка. Даже убедительное изображение собеседника само по себе не гарантирует, что пользователь общается с реальным человеком.

Ранее Life.ru рассказывал, что прекращать разговор сразу после звонка неизвестного человека — самое надёжное правило защиты от телефонных мошенников. Злоумышленники постоянно меняют сценарии обмана и используют разные способы давления на собеседника. Поэтому вступать с незнакомцем в продолжительный разговор и пытаться выяснить его настоящие намерения не стоит.