Спой и зашифруй: МВД предложило необычный способ придумать надёжный пароль

Превратить любимую песню в пароль предложили россиянам в МВД. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы ведомства, для этого достаточно взять строчку из композиции или стихотворения и заменить гласные буквы специальными символами.

В полиции советуют не ограничиваться короткими и легко запоминающимися сочетаниями. Чем длиннее комбинация, тем сложнее злоумышленникам её подобрать. Дополнительную защиту обеспечивают прописные и строчные буквы, а также специальные знаки, например «@».

При этом знакомые слова лучше не оставлять в исходном виде. В ведомстве рекомендуют преобразовывать выбранную фразу, чтобы получить необычную комбинацию символов, которую самому владельцу будет проще вспомнить.

Отдельное внимание специалисты уделили двухфакторной аутентификации. Её использование создаёт дополнительный барьер для мошенников, даже если им удалось узнать пароль от аккаунта.

А вот имена, фамилии и даты рождения для защиты учётных записей использовать не стоит. Также в МВД предостерегли от хранения паролей в обычных заметках на смартфоне, где они могут оказаться доступны посторонним.

Ранее Life.ru рассказывал о другом способе создания запоминающегося пароля. В МВД предлагали составлять необычные фразы из не связанных друг с другом слов или придумывать собственную систему кодирования. При этом эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий рекомендовал использовать комбинации длиной не менее 16 символов. Он также предостерёг от применения широко известных песенных строк, поскольку злоумышленники могут использовать их при подборе паролей.