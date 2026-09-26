Домовой чат за ₽23,4 млн: Московская пенсионерка месяц носила деньги курьерам аферистов
Московская пенсионерка вступила в домовой чат и отдала мошенникам ₽23,4 млн
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
81-летняя жительница Москвы лишилась более 23,4 млн рублей после приглашения в якобы общий чат жильцов дома. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.
Афера началась с телефонного звонка. Неизвестный предложил пенсионерке присоединиться к домовому чату для участия в собрании и убедил продиктовать код из СМС. Сразу после этого женщине позвонил лжеправоохранитель и заявил, что от её имени якобы оформили доверенность и пытаются снять деньги со счетов.
Затем пенсионерку переключили на человека, представившегося сотрудником Росфинмониторинга. Он убедил её срочно передать все домашние и банковские сбережения на «инкассацию».
Более месяца женщина действовала по инструкциям мошенников. Она снимала деньги со счетов и передавала наличные курьерам, которые называли заранее оговорённые кодовые слова. Взамен пенсионерке выдавали документы, якобы подтверждавшие приём средств банком.
В результате общий ущерб превысил 23,4 млн рублей. В прокуратуре вновь напомнили, что сотрудники банков, правоохранительных органов и государственных ведомств не требуют передавать деньги курьерам и не запрашивают коды из СМС.
Схему с домовыми чатами мошенники используют не впервые. Ранее Life.ru рассказывал о жительнице Череповца, которая потеряла 5,6 млн рублей после сообщения в домовом чате. Её также попросили отправить код из СМС, после чего в дело вступили лжесотрудники финансовых структур. В другом случае 76-летний москвич лишился 71 млн рублей после приглашения в фальшивый чат жильцов. А 78-летняя пенсионерка из столицы отдала аферистам более 17 млн рублей после похожей многоступенчатой схемы, начавшейся с сообщения о проверке счётчиков.
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