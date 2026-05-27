Череповчанка перевела в «специальную ячейку» мошенников 5,6 миллиона рублей

Жительница Череповца отдала мошенникам все накопления — пенсионерка поверила в легенду аферистов и отдала всё, лишь бы не заиметь проблем. Как сообщили в пресс-службе вологодской полиции, «удочку» женщине 1953 года рождения неизвестные закинули в домовом чате.

«Женщине поступило сообщение в домовом чате о том, что она не приняла участие в одном из опросов жильцов. Для подтверждения участия требовалось отправить код из СМС, что череповчанка и сделала. После этого пенсионерке пришло уведомление о несанкционированном входе в личный кабинет портала «Госуслуги», — говорится в сообщении.

Перепуганная бабушка позвонила по указанному телефону «горячей линии». Женщина на том конце представилась сотрудницей одного из государственных ведомств и сразу сообщила: мошенники от её имени оформили доверенность на иностранного агента, завладели личными данными и уже подбираются к деньгам, а чтобы не потерять всё и не оказаться фигуранткой уголовного дела, необходимо перечислить все накопления на «специальную ячейку», якобы выделенный казначейством.

Пострадавшая поверила неизвестным, перевела им более 5,6 миллиона рублей и, конечно, больше их не увидела. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

