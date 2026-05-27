«Штраф со скидкой»: Мошенники с открытием сезона взялись за дачников

Мошенники начали рассылать дачникам поддельные уведомления о якобы нарушениях земельного законодательства. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По словам депутата, схема строится на испуге: владельцу участка приходит сообщение о «штрафе» и ссылка для быстрой оплаты со скидкой. Если перейти по ней, злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Гаврилов советует не оплачивать такие «постановления» сразу, а сначала проверить данные через единый реестр контрольных мероприятий. Если участка там нет, уведомление, скорее всего, фальшивое. Также можно обратиться в территориальное управление Росреестра. На обжалование настоящего постановления даётся десять дней.

