27 мая, 07:53

«Штраф со скидкой»: Мошенники с открытием сезона взялись за дачников

Депутат Гаврилов предупредил дачников о фальшивых штрафах за участки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Caftor

Мошенники начали рассылать дачникам поддельные уведомления о якобы нарушениях земельного законодательства. Об этом РИА «Новости» сообщил глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов.

По словам депутата, схема строится на испуге: владельцу участка приходит сообщение о «штрафе» и ссылка для быстрой оплаты со скидкой. Если перейти по ней, злоумышленники могут получить доступ к личному кабинету на «Госуслугах».

Гаврилов советует не оплачивать такие «постановления» сразу, а сначала проверить данные через единый реестр контрольных мероприятий. Если участка там нет, уведомление, скорее всего, фальшивое. Также можно обратиться в территориальное управление Росреестра. На обжалование настоящего постановления даётся десять дней.

Проверьте себя: Один простейший пароль открывает мошенникам доступ к устройствам россиян

Ранее Life.ru рассказывал, что мошенники активно и успешно используют схему с фальшивыми свиданиями (FakeDate). Они знакомятся с потенциальными жертвами в Интернете и предлагают сходить, к примеру, в театр или кино, купив «свободное место рядом».

Владимир Озеров
