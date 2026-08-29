«Проверка пломб» за 17 миллионов: Мошенники обчистили 78-летнюю москвичку

78-летняя москвичка лишилась более 17,2 млн рублей после сообщения о якобы бесплатной проверке пломб на счётчиках воды. Об этом сообщили в прокуратуре Москвы.

Пенсионерка перезвонила по номеру из сообщения и для «подтверждения заявки» назвала код из СМС. После этого ей начали звонить другие участники мошеннической схемы.

Сначала девушка, представившаяся сотрудницей правоохранительных органов, убедила женщину, что её данные якобы попали к преступникам, а деньги со счетов могут использовать в незаконных целях. Затем к разговору подключился лжеследователь, который потребовал «задекларировать» все сбережения.

Следуя инструкциям аферистов, москвичка собрала наличные рубли и иностранную валюту и передала деньги двум курьерам. Взамен ей выдали бумажное «уведомление» о зачислении средств на несуществующий «декларационный счёт».

Когда деньги так и не вернули, женщина рассказала о случившемся сыну и поняла, что стала жертвой мошенников. Общий ущерб превысил 17,2 млн рублей. Установление причастных к преступлению лиц контролирует Зюзинская межрайонная прокуратура.

В прокуратуре напомнили, что сотрудники правоохранительных органов не присылают курьеров за деньгами и не требуют передавать сбережения для «декларирования» или перевода на специальные счета. Также нельзя сообщать посторонним коды из СМС.

Ранее Life.ru писал о 68-летней москвичке, у которой телефонные мошенники похитили более 21,6 млн рублей. Аферисты начали разговор с якобы ремонта домофона и тоже выманили у пенсионерки код из сообщения. Затем женщину убедили, что её деньгам угрожает опасность, после чего она сняла сбережения, продала имущество и передала наличные курьерам. Одну из участниц схемы позднее задержали.