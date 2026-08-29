«Зачисление» и «оплата сборов»: Мошенники атакуют абитуриентов поддельными письмами

Мошенники подделывают сайты университетов и рассылают фальшивые письма абитуриентам и студентам под видом официальных сообщений о зачислении, проверке документов или оплате сборов. Об этом РИА «Новости» рассказал юрист Иван Курбаков.

Аферисты создают копии официальных сайтов вузов и распространяют через мессенджеры и почту сообщения с пометками вроде «зачисление», «подтверждение места в общежитии» или «оформление выплаты». В таких письмах часто есть ссылка на поддельную страницу, где просят авторизоваться, ввести паспортные данные, реквизиты карты или код подтверждения.

По словам юриста, цель мошенников — не только украсть деньги, но и получить личные данные для будущих атак.

«В подобных сообщениях может содержаться ссылка на поддельную страницу, где пользователя просят авторизоваться через учётную запись, ввести паспортные сведения, данные банковской карты или код подтверждения», — сказал Курбаков.

Ранее сообащлось, что мошенники стали вдвое чаще обманывать абитуриентов и их родителей, используя тему поступления в вузы. Аферисты предлагают «закрепить» место, ускорить зачисление или оплатить резерв на платном отделении — они играют на страхе не поступить. Активность мошенников выросла из-за высокого конкурса: даже с высокими баллами ЕГЭ попасть на бюджет стало сложно, а платных мест стало меньше.