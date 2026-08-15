Телефонные мошенники похитили у 68-летней москвички более 21 млн рублей

Телефонные мошенники разыграли перед 68-летней москвичкой целую схему с «ремонтом домофона», сотрудниками финансового органа и правоохранителями. В итоге женщина сняла все сбережения, продала имущество и передала курьерам более 21,6 млн рублей, полагая, что спасает деньги от преступников, передаёт прокуратура Москвы.

Сначала пенсионерке позвонил человек, представившийся работником службы по ремонту домофонов, и попросил назвать код из сообщения. После этого на телефон москвички пришло предупреждение о мошенничестве и номер для связи. Перезвонив по нему, женщина якобы попала на «сотрудника финансового органа».

Злоумышленники заявили, что от её имени была оформлена доверенность на распоряжение финансами, и пригрозили уголовной ответственностью за участие в противоправной деятельности. Затем они убедили женщину установить специальное приложение для общения с якобы правоохранителем.

Находясь под контролем аферистов, москвичка сняла в банке свои накопления, продала имущество и передала наличные курьерам. Деньги она отдавала людям, которые называли ей кодовое слово, поскольку была уверена, что передаёт средства сотрудникам финансовых структур.

Одну из курьеров — девушку 2002 года рождения — уже задержали. За работу она получила 10 тыс. рублей, а забранные у пенсионерки деньги, как установило следствие, по указанию нанимателей перевела на криптокошелёк.

Девушке предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Её привлечение к уголовной ответственности находится на контроле прокуратуры Москвы.

Ранее 69-летняя жительница Красноярского края дважды за год попала в поле зрения интернет-мошенников, которые выдавали себя за иностранных женихов. Сначала пенсионерка перевела 43 тысячи рублей «англичанину» с сайта знакомств, а спустя несколько месяцев влюбилась в нового «американца», но на этот раз полицейская успела убедить её не отправлять деньги.