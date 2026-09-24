В Дагестане раскрыли схему с пенсией умершего, которую аферисты получали 17 лет

Пенсионные выплаты продолжали уходить на имя жителя Дагестана спустя годы после его смерти — за это время сумма незаконно полученных средств достигла почти 1,8 млн рублей. Схему удалось обнаружить во время проверки, проведённой прокуратурой республики.

Житель села Новосаситли Кизилюртовского района умер ещё в 2006 году, однако начисления на его имя продолжали поступать до 2023 года. Как установили правоохранители, за 17 лет эти деньги были похищены.

В прокуратуре Дагестана сообщили, что по материалам проверки возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

«По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)», — говорится в сообщении ведомства.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и круг лиц, которые могли быть причастны к незаконному получению выплат. Размер ущерба, по предварительным данным, составил около 1,8 млн рублей.

Подобные случаи становятся возможными, когда сведения о смерти человека своевременно не отражаются в необходимых системах или выплаты продолжают перечисляться на прежние реквизиты. После этого злоумышленники могут попытаться воспользоваться ситуацией и получить доступ к деньгам.

Ранее Life.ru писал, что Банк России вместе с Национальной системой платёжных карт разрабатывает механизм полного возврата денег, украденных мошенниками. Сейчас в отдельных случаях при возврате средств часть суммы может оставаться у одного из банков-участников. Регулятор рассчитывает создать единый порядок, который позволит возвращать пострадавшим всю сумму ущерба.