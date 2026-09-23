ЦБ работает над механизмом полного возврата украденных мошенниками средств

Банк России и Национальная система платёжных карт прорабатывают механизм, который позволит полностью возвращать гражданам деньги, похищенные мошенниками. Об этом директор департамента информационной безопасности ЦБ Вадим Уваров заявил на XXIII Международном банковском форуме.

«Сейчас часть денежных средств остаётся у одного из банков, который инициировал процедуру. Мы сейчас с коллегами прорабатываем механизм, чтобы вся сумма, которая была похищена у человека, возвращалась полностью», — рассказал Уваров.

Речь идёт о возвратах через сервис НСПК «Добрая воля», позволяющий банкам взаимодействовать между собой для возврата похищенных средств. Сейчас при такой процедуре часть суммы в отдельных случаях может остаться у одного из участвующих банков. По словам представителя ЦБ, регулятор находится в рабочем диалоге с НСПК и рассчитывает выработать единый подход.

Ранее Life.ru сообщал, что с 1 сентября в России изменились правила банковского контроля за подозрительными переводами и порядок возврата похищенных мошенниками средств. В частности, банки получили дополнительные инструменты для приостановки сомнительных операций и проверки переводов.