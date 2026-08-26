«Придётся объяснять переводы»: Как новые банковские правила изменят жизнь россиян

С 1 сентября в России меняются правила банковского контроля, которые затронут переводы, количество карт и порядок возврата средств, украденных мошенниками. Росфинмониторинг получит прямой автоматический доступ к данным об операциях через карты «Мир», СБП и единый QR-код от Национальной системы платёжных карт, что должно ускорить выявление подозрительных транзакций.

Банки смогут приостанавливать операции на срок до 48 часов при признаках мошенничества, например при переводе более 200 тысяч рублей новому получателю или операции вскоре после смены номера телефона в онлайн-банке. Главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев в беседе с kp.ru предупредил, что проверок для клиентов может стать больше: придётся доказывать легитимность переводов и просить разблокировать средства.

С 1 сентября также начнёт формироваться Единый реестр банковских карт, а ограничение в 20 карт на одного человека станет обязательным с сентября 2027 года. Изменится и порядок возврата украденных денег: банк обязан вернуть средства без согласия клиента, если они были переведены на счёт, уже внесённый в базу ЦБ о мошеннических операциях.

При блокировке по 161-ФЗ клиент сможет снять деньги или провести операцию в отделении банка. Если счёт заблокирован по 115-ФЗ, кредитная организация вправе потребовать документы о происхождении средств, на рассмотрение обращения отводится до 15 рабочих дней. Новые правила направлены на борьбу с мошенничеством, но требуют от клиентов большей готовности подтверждать свои операции.

А ранее президент РФ Владимир Путин утвердил нормативный акт, обязывающий банки предоставлять клиентам исчерпывающие сведения о стоимости денежных переводов. Это должно помочь гражданам оценивать реальные затраты до проведения операции.