Деньги жены спишут за долги мужа? Экономист предупредил о риске семейного банковского счёта

Хранить все семейные деньги на одном счёте с дополнительными картами для родственников — удобно. Но если у основного владельца возникнут долги, приставы могут наложить взыскание на всю сумму. Супругу или родственнику, который вносил свои деньги, придётся доказывать их происхождение в суде. И это может быть непросто.

Эксперт Илья Мосягин в беседе с «Газетой.ru» объясняет: счёт с дополнительными картами и совместный банковский счёт — это две разные вещи. В первом случае единственным юридическим владельцем остаётся тот, на кого открыт счёт. Остальные получают лишь доступ к операциям. Совместный счёт принадлежит нескольким клиентам, и права на деньги определяются пропорционально внесённым суммам. Для супругов также действует режим совместного имущества, если нет брачного договора.

Главный риск — если основной владелец накопит долги, деньги с его счёта могут списать. Даже если часть суммы вносил кто-то другой, это не защитит их от взыскания. Придётся идти в суд и доказывать, что эти средства не принадлежат должнику. А это долгая и сложная процедура.

Чтобы избежать проблем, эксперт советует разделять накопления. Личные деньги, доходы от бизнеса, наследство и подарки лучше хранить на отдельных счетах, сохраняя документы о происхождении средств. Для семейных трат удобно использовать совместный счёт, но с чёткими лимитами и уведомлениями.

Важно помнить: если владелец счёта умирает, доступ по дополнительным картам могут ограничить до оформления наследства. А страховое возмещение по совместному счёту рассчитывается на каждого владельца исходя из его доли, и общий лимит составляет 1,4 млн рублей. Передавать родственникам пароль от приложения и коды из СМС эксперт категорически не рекомендует — это прямой риск мошенничества.

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