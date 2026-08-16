Брак вслепую: У 68% партнёров финансовая тайна вскрылась после совместного проживания

Финансовые разногласия — один из самых устойчивых предвестников развода, при этом деньги остаются темой, которую пары обсуждают в последнюю очередь. Пары легко договариваются о свадьбе, о переезде, о будущих детях — и почти никогда о том, сколько партнёр должен банку. Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ» Оксана Никонова рассказала Life.ru, что мешает парам говорить о деньгах в открытую и почему брачный договор всё чаще становится поводом наконец начать этот разговор.

Тема, которую боятся поднять первой

Разговор о финансах — один из немногих, где честность считывается как риск, а не как проявление близости. Признаться в долгах или небольшой зарплате страшнее, чем спросить об этом партнёра напрямую: вопрос сразу воспринимается не как про сумму на счету, а про статус, ответственность и будущее двоих. Вместо прямого разговора в паре чаще появляются недомолвки: отдельная карта на непредвиденные траты, покупка, о которой не рассказали, зарплата, названная с округлением в свою пользу. Со временем такие мелкие умолчания складываются в привычку — говорить о деньгах становится сложнее не потому, что появился конкретный повод, а потому, что тема слишком долго оставалась закрытой. Оксана Никонова Кандидат экономических наук, доцент кафедры финансов и кредита Университета управления «ТИСБИ»

Отношение к деньгам к тому же формируется задолго до знакомства. В одной семье принято откладывать и считать каждый рубль, в другой — тратить, не оглядываясь на будущее. Партнёры годами не догадываются, что действуют по разным сценариям, пока не сталкиваются с общим бюджетом напрямую: совместной арендой, ипотекой, первым крупным долгом на двоих. Тогда и выясняется, что «экономный» и «расточительный» — это не черты характера, а разные семейные привычки, с которыми никто не сверялся заранее.

Разница в доходах добавляет ещё один слой умолчания. Партнёр, который зарабатывает меньше, реже поднимает тему бюджета первым — боится, что разговор превратится в отчёт о собственной несостоятельности. Партнёр, который зарабатывает больше, тоже не спешит с инициативой: возможность единолично распоряжаться деньгами воспринимается как удобство, которое не хочется терять. В результате тему не поднимает никто, а молчание закрепляется как норма задолго до свадьбы.

Раздельные бюджеты — новая норма

Умолчание о деньгах — не новое явление, оно всегда было частью отношений. Изменилось другое: сегодня оно устойчивее и его труднее заметить вовремя. Брак заключают позже, а значит партнёры приходят в отношения уже с собственной финансовой историей — привычками, долгами, отдельными счетами, которые сложнее объединить, чем в двадцать лет, когда за плечами почти ничего нет. Раздельный бюджет для молодых пар всё чаще осознанный выбор, а не вынужденная мера.

Ещё одно подтверждение зафиксировал весной 2026 года опрос крупной американской инвестиционной компании: 68% партнёров признались, что не знали полной финансовой картины друг друга до совместного проживания, а почти каждый четвёртый — что скрывает от второй половины денежную тайну.

У части пар нашлись и вовсе кредитные долги, о которых партнёр не подозревал. Больше половины опрошенных пар сообщили, что вносят в бюджет неравные доли, а почти каждый четвёртый признал, что этот дисбаланс сказывается на отношениях. Копится это годами: партнёры «ведут счёт» тратам друг друга, не проговаривают неравный вклад в бюджет, тревожатся, смогут ли справиться в одиночку, если отношения закончатся.

Зачем договор, если пара доверяет друг другу

За шесть лет наблюдений россияне заключили 891 256 брачных договоров, и до сих пор многие относятся к нему как к бумаге на случай развода — документу для тех, кто уже готовится расстаться. На практике всё чаще происходит обратное: пара обращается к юристу не потому, что перестала доверять друг другу, а потому, что нотариус — единственный, кто гарантированно заставит договорить то, что раньше откладывалось на потом.

Ещё недавно такой договор ассоциировался с крупным бизнесом и медийными персонами, а обычные пары относились к самой идее с подозрением: казалось, что предложить его партнёру значит заранее не верить в брак. Сейчас его всё чаще оформляют пары без больших состояний — например, перед покупкой квартиры в ипотеку, когда важно заранее закрепить, чья это будет собственность и кто отвечает по кредиту, если что-то пойдёт не так.

Брачный договор заставляет задать неудобные вопросы

Формальный повод для разговора здесь работает лучше доброй воли: без документа тема легко откладывается снова и снова, а с ним у пары появляется дедлайн и третья сторона — нотариус — которая доведёт разговор до конца.

«Брачный договор в России регулирует только имущественные отношения: кому какое имущество принадлежит, как распределяются долги и расходы. Он не может определять бытовые обязанности супругов, вопросы воспитания детей или личные обещания друг другу. Именно поэтому его часто путают с попыткой заранее прописать все правила совместной жизни. На практике же ценность документа в другом: чтобы его составить, партнёрам приходится честно раскрыть друг другу активы и обязательства — то есть провести именно тот разговор, который большинство пар откладывает на потом», — отмечает эксперт.

Разговор о деньгах не перестаёт быть неловким оттого, что закреплён нотариально. Но у пары, которая через него прошла, больше не остаётся места для догадок: кто должен банку, чья это квартира, что происходит с общими накоплениями, если один из супругов решит уйти. Отложить этот разговор легко — он не кажется срочным, пока брак не заключён, а вопросы про деньги легко списать на неромантичность момента. Обходится он дороже именно тогда, когда откладывать уже некуда: не в кабинете нотариуса, а посреди совместной жизни, когда цена вопроса — уже не документ, а доверие, которое приходится восстанавливать заново.

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