«Украл» у жены или потратил совместные? Можно ли без спроса тратить деньги с карты партнёра

Многие супруги не задумываются о последствиях, когда берут карту партнёра без спроса. Однако в зависимости от того, кому принадлежат деньги, такие траты могут иметь как гражданско-правовые, так и уголовные последствия. Председатель коллегии адвокатов г. Москвы «Адвокатъ», управляющий партнёр, адвокат Андрей Мисаров и руководитель юридической компании «Кафырова и партнёры» Александра Кафырова в беседе с Life.ru объяснили, когда действия супруга могут считаться кражей, а когда — нет.

Уголовный закон под кражей понимает тайное хищение чужого имущества. В то же время имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Поэтому распоряжение общими денежными средствами одним из супругов, как правило, не образует состава кражи, поскольку эти средства не являются для него чужими. Андрей Мисаров Председатель коллегии адвокатов г.Москвы «Адвокатъ», управляющий партнер, адвокат

Распоряжение совместными денежными средствами без согласия второго супруга может быть оспорено и повлечь гражданско-правовые последствия, однако преступлением, скорее всего, не будет.

Ещё один важный нюанс заключается в том, что сам факт нахождения людей в браке не означает, что абсолютно все их деньги являются совместными. Для признания имущества общим наличие брака необходимо, но не всегда достаточно. Например, при прекращении супругами фактического ведения совместного хозяйства имущество, нажитое каждым из них в период раздельного проживания при прекращении семейных отношений, может быть признано собственностью каждого из супругов.

Таким образом, тайное изъятие с карты супруга именно его личных денежных средств с большой вероятностью может быть квалифицировано как кража.

В соответствии с действующим законодательством при распоряжении общим имуществом предполагается согласие второго супруга, пояснила Кафырова.

Если один из членов семьи потратил общие деньги не на нужды семьи и сделал это без согласия другого, эти обстоятельства можно доказывать в суде в рамках гражданского спора. При доказанности соответствующих обстоятельств суд может взыскать с супруга часть денежных средств. Однако речь в таком случае идёт о гражданско-правовых последствиях. Уголовная ответственность возможна, когда речь идёт уже не об общих, а о личных деньгах одного из супругов. Александра Кафырова Руководитель юридической компании «Кафырова и партнёры»

Личными могут быть деньги, которые супруг получил до брака и которые не смешивались с общими средствами. К этой категории также относится имущество, полученное во время брака в дар или по наследству, а также средства от продажи принадлежащего одному из супругов личного имущества. Кроме того, супруги могут установить отдельный режим имущества с помощью брачного договора, в том числе на период брака.

Кафырова привела пример из практики: в Пермском крае супруга была признана виновной в краже 13 000 рублей с карты мужа. Женщина признала вину и вернула деньги, однако избежать приговора и наказания по УК РФ ей не удалось.

В зависимости от конкретных обстоятельств действия супруга могут быть квалифицированы как кража (ст. 158 УК РФ) или, в соответствующих случаях, мошенничество (ст. 159 УК РФ). При этом квалификация зависит от характера действий, принадлежности денежных средств и других обстоятельств дела.

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