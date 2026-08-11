Не праздник по закону: Юрист объяснила, могут ли родители уйти с работы 1 Сентября

Работодатель вправе не отпускать сотрудника на школьную линейку 1 Сентября, даже если ребёнок идёт в первый класс, заявила юрист по трудовому праву Рината Шайдуллина. По её словам, день знаний не считается официальным нерабочим праздником, поэтому обычный режим труда сохраняется.

Законно освободить этот день можно, например, за счёт отпуска без сохранения зарплаты. Однако в большинстве случаев работодатель имеет право отказать в таком заявлении. Ещё один вариант — использовать день ежегодного оплачиваемого отпуска, если часть отдыха осталась.

Исключения предусмотрены для отдельных категорий работников, которым закон даёт дополнительные гарантии при предоставлении отпуска или выборе времени отдыха, подчеркнула эксперт в беседе с «Москвой 24».

Ранее Life.ru рассказывал, что 1 сентября 2026 года пока остаётся обычным рабочим днём для родителей школьников. При этом в Госдуме обсуждались инициативы сделать День знаний выходным хотя бы для мам и пап учеников младших классов.