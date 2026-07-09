В России зафиксировали рекордный спрос на заключение брачных договоров

Россияне начали массово заключать брачные договоры — за прошлый год их число выросло более чем в два раза и стало рекордным за всю историю наблюдений. К такому выводу пришли исследователи Университета управления ТИСБИ, проанализировав данные Министерства юстиции РФ о работе нотариусов. Результаты исследования есть в распоряжении Life.ru.

Если в 2020 году нотариусы удостоверили 147,9 тысячи брачных договоров, а в 2021-м — 152,2 тысячи, то после спада в 2022 году и последующих колебаний в пределах 110–120 тысяч документов рынок, казалось, вышел на плато. Однако в 2025 году произошёл настоящий скачок: был удостоверен 255 241 брачный договор — это в 2,38 раза больше, чем годом ранее, и на 67,7% выше предыдущего рекорда 2021 года.

Всего за шесть лет россияне оформили 891 256 брачных договоров, причём почти каждый третий из них (28,6%) пришёлся именно на 2025 год.

Авторы исследования подчёркивают, что сама по себе статистика не объясняет причины столь резкого роста. Он может быть связан как с изменением поведения россиян, так и с особенностями учёта данных. Вместе с тем эксперты называют сразу несколько факторов, которые могли повлиять на популярность семейных контрактов.

Среди них — рост стоимости недвижимости, желание заранее защитить имущество, активное использование брачных договоров при оформлении ипотеки, развитие предпринимательства и повышение правовой грамотности населения. Кроме того, меняется отношение к самому документу. По данным ВЦИОМ, 59% россиян считают, что брачный договор скорее защищает права супругов, чем ограничивает их.

При этом интерес к таким соглашениям особенно высок среди молодёжи. Согласно данным ВЦИОМ, готовность заключить брачный договор выразили 52% россиян младше 25 лет, тогда как среди людей старше этого возраста этот показатель составляет 29–34%.

По словам доктора юридических наук, профессора кафедры гражданского и предпринимательского права Университета управления ТИСБИ Санавбар Тагаевой, брачный договор постепенно перестаёт быть инструментом исключительно состоятельных семей.

«Брачный договор в России перестаёт быть атрибутом состоятельных пар и превращается в инструмент осознанного планирования для среднего класса. За цифрами Минюста стоит смена самой культуры отношений: молодое поколение готово обсуждать имущественные вопросы заранее, и это разговор не о недоверии, а о взаимном уважении и прозрачности», — отметила эксперт.

Исследователи также обращают внимание, что похожая тенденция наблюдается и за рубежом. Однако если в США одной из главных причин заключения брачных договоров стали огромные объёмы студенческой задолженности, то в России ключевыми мотивами остаются защита недвижимости, ипотечного жилья и бизнес-активов.

Кстати, в России женщины чаще мужчин подают заявления на регистрацию брака через портал «Госуслуги». Девушки оформляют 58% заявок, мужчины — только 42%. Чаще всего такие заявления регистрируют в воскресенье. Причины подобной статистики пока не ясны.