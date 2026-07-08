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Регион
8 июля, 04:03

В Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Ageev

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Ageev

В России предлагают ввести выплаты для супругов. Пары должны получать по пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни и по десять тысяч рублей за десять лет. Такую инициативу озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сейчас в двадцати регионах страны действуют местные поощрения за долгий брак. Люди получают деньги на День семьи, любви и верности, например, на пятидесятилетнюю годовщину. Депутат считает, что государству необходимо поддерживать именно молодые семьи.

«Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причём не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», цитирует парламентария ТАСС.

Чиновник также предложил наладить регулярные денежные переводы многодетным семьям. Эти выплаты стоит приурочить к восьмому июля.

Проводим 8 июля с ромашками, «февроньками» и молитвами ради мира в семье
Проводим 8 июля с ромашками, «февроньками» и молитвами ради мира в семье

В России могут снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму — 1 рубль.

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Лия Мурадьян
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