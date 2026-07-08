В Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака

В России предлагают ввести выплаты для супругов. Пары должны получать по пять тысяч рублей за пять лет совместной жизни и по десять тысяч рублей за десять лет. Такую инициативу озвучил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.

Сейчас в двадцати регионах страны действуют местные поощрения за долгий брак. Люди получают деньги на День семьи, любви и верности, например, на пятидесятилетнюю годовщину. Депутат считает, что государству необходимо поддерживать именно молодые семьи.

«Хотя бы давайте символически, пять лет брака — пять тысяч рублей получили. Причём не от региона, это должна быть федеральная выплата. 10 лет брака есть — 10 тысяч рублей получили. Чтобы они тоже знали, что это хоть может быть сумма символическая, но государство отмечает», — цитирует парламентария ТАСС.

Чиновник также предложил наладить регулярные денежные переводы многодетным семьям. Эти выплаты стоит приурочить к восьмому июля.

В России могут снизить пошлину за регистрацию брака до 1 рубля. Изменения предлагается внести в Налоговый кодекс РФ. Сейчас размер госпошлины за государственную регистрацию заключения брака, включая выдачу свидетельства, составляет 350 рублей. Законопроектом предлагается установить символическую сумму — 1 рубль.