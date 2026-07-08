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8 июля, 16:38

Женщины чаще мужчин первыми подают заявки на брак через «Госуслуги»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ViDI Studio

Женщины чаще мужчин первыми заполняют заявление на регистрацию брака через портал «Госуслуги». Об этом президенту Владимиру Путину сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко на совещание с членами Правительства в формате видеоконференции.

По его словам, 58% заявлений подают девушки, тогда как мужчины — лишь 42%. Он также отметил, что чаще всего подобные заявления регистрируются в воскресенье, однако причины такой закономерности пока остаются неясными.

Напомним, что на портале «Госуслуги» доступна электронная подача заявлений на заключение брака. Это позволяет упростить процесс и сократить время на оформление документов. При этом традиционная подача в ЗАГС также сохраняется. Популярность сервиса продолжает расти, особенно среди молодёжи. Статистика по дням недели может помочь в оптимизации работы органов ЗАГС в будущем.

В Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака
В Госдуме предложили ввести выплаты семьям за 5 и 10 лет брака

Ранее первый зампред фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев внёс законопроект о снижении госпошлины за регистрацию брака до 1 рубля, назвав это символической поддержкой семей. Он подчеркнул, что брак не должен начинаться с фискального барьера.

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Анастасия Никонорова
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