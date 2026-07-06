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6 июля, 14:00

Россиянкам объяснили, как не стать жертвой «суррогатного брака»

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Россиянок всё чаще пытаются вовлечь в так называемый «суррогатный брак»: женщине создают видимость отношений и семьи, она рожает ребёнка, а затем муж вместе со свекровью может начать вытеснять её из жизни малыша, рассказала семейный системный психотерапевт Лариса Никитина.

По её словам, один из главных тревожных признаков — когда жену мужчине фактически подбирает его мать. В такой ситуации речь может идти не о чувствах, а о заранее продуманной схеме.

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«Если мама ищет жену мужчине, стоит задуматься: где он сам, почему он не в состоянии найти себе жену?» — отметила собеседница 360.ru.

Эксперт подчеркнула, что с мужчиной, за которого всё решает мать, построить равноправную семью почти невозможно. В такой системе именно мать остаётся главным человеком для сына, а жена рискует оказаться не партнёршей, а лишь женщиной, от которой ждут рождения ребёнка.

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Напомним, в России набирает популярность «суррогатный брак». Это схема, при которой семьи выстраивают отношения с расчётом на рождение ребёнка и последующее исключение женщины из жизни наследника.

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Борис Эльфанд
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