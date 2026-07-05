Схема «суррогатный брак» набирает популярность в Москве

«Суррогатный брак» набирает популярность. Это схема, при которой семьи выстраивают отношения с расчётом на рождение ребёнка и последующее исключение женщины из жизни ребёнка, пишет Mash.

Сначала мужчина вступает в брак и создаёт видимость романтических отношений и семейной стабильности, после чего появляется ребёнок. После этого женщина оказывается в ситуации давления со стороны семьи мужа и постепенно вытесняется из жизни ребёнка.

Юристы фиксируют увеличение обращений от женщин, столкнувшихся с подобными конфликтами. Только за последние несколько лет число таких случаев выросло в три–пять раз. В качестве экономического мотива схемы называют расходы на суррогатное материнство в Москве — от 2 до 4 млн рублей гонорара, плюс до 700 тысяч рублей дополнительных затрат на медицину, питание и бытовое сопровождение.

После рождения ребёнка, по словам пострадавших, семейная атмосфера резко меняется: от демонстративной гармонии переходят к систематическому психологическому давлению, конфликтам и попыткам вынудить женщину уйти.

Если разрыв не происходит добровольно, ребёнка могут ограничивать в контактах с матерью, скрывать, а в отдельных случаях — вывозить за пределы страны. На фоне длительных судебных процессов связь между матерью и ребёнком постепенно ослабевает, а воспитание полностью переходит к отцу и его семье. Ключевым условием такой модели называют выбор женщины без финансовых ресурсов и социального влияния.

В качестве примеров приводятся разные истории. В одной из них мужчина после рождения ребёнка прекращает отношения и увозит ребёнка в США, полностью блокируя общение с матерью. В другом случае свекровь, по словам женщины, сначала применяла физическое насилие, а затем забрала ребёнка. В третьем эпизоде матери угрожали помещением в психиатрическое учреждение и уголовным преследованием — после чего контакт с ребёнком был потерян на годы.

Юристы подчёркивают: у большинства таких женщин нет средств на длительные судебные процессы и дорогостоящую юридическую защиту. Даже при положительных судебных решениях вернуть ребёнка удаётся не всегда — ключевым фактором становится время и фактическая изоляция матери от ребёнка.

Во время затяжных разбирательств ребёнку формируют устойчивое представление, что мать сама отказалась от него. В результате спустя несколько лет он нередко полностью прекращает контакт и принимает сторону отца и его семьи.