«Она тебя украла!»: Ревнивая свекровь застрелила экс-королеву красоты из-за сыночки-корзиночки

В элитном районе Мехико Поланко произошло жестокое убийство. 27-летнюю Каролину Флорес Гомес, которая в 2017 году носила титул «Мисс Подростковая Вселенная штата Нижняя Калифорния», нашли мёртвой в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает Reporte Indigo.

Прокуратура столицы возбудила дело по статье «феминицид» (убийство на почве ненависти к женщине). Главной подозреваемой стала свекровь погибшей — Эрика Мария.

В распоряжении журналистов оказалось видео с камер наблюдения, которое шокировало общественность. На записи был виден разговор Каролины и её свекрови в гостиной, после чего обе ушли из кадра. Сразу после этого слышны выстрелы и крик.

Муж убитой, Алехандро, тогда сразу вбежал в комнату с младенцем на руках (их общему ребёнку всего восемь месяцев) и закричал: «Что ты наделала, мама?!».

«Ничего. Она меня разозлила… Ты мой. Она тебя украла», — заявила ревнивая свекровь.

Убийство произошло 15 апреля, однако Алехандро обратился в полицию только на следующий день. Странная задержка вызвала дополнительные вопросы у следователей. Выяснилось также, что пара планировала развод.

Примечательно, что соседи по элитному жилому комплексу и охрана не слышали звуков выстрелов. Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства трагедии. Губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар Авила потребовала тщательного расследования и справедливого наказания для виновных.