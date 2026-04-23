«Она тебя украла!»: Ревнивая свекровь застрелила экс-королеву красоты из-за сыночки-корзиночки
В Мехико ревнивая свекровь застрелила экс-королеву красоты из-за сына
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / CarolinaFGómez
В элитном районе Мехико Поланко произошло жестокое убийство. 27-летнюю Каролину Флорес Гомес, которая в 2017 году носила титул «Мисс Подростковая Вселенная штата Нижняя Калифорния», нашли мёртвой в собственной квартире с огнестрельным ранением в голову. Об этом сообщает Reporte Indigo.
Прокуратура столицы возбудила дело по статье «феминицид» (убийство на почве ненависти к женщине). Главной подозреваемой стала свекровь погибшей — Эрика Мария.
В распоряжении журналистов оказалось видео с камер наблюдения, которое шокировало общественность. На записи был виден разговор Каролины и её свекрови в гостиной, после чего обе ушли из кадра. Сразу после этого слышны выстрелы и крик.
Муж убитой, Алехандро, тогда сразу вбежал в комнату с младенцем на руках (их общему ребёнку всего восемь месяцев) и закричал: «Что ты наделала, мама?!».
«Ничего. Она меня разозлила… Ты мой. Она тебя украла», — заявила ревнивая свекровь.
Убийство произошло 15 апреля, однако Алехандро обратился в полицию только на следующий день. Странная задержка вызвала дополнительные вопросы у следователей. Выяснилось также, что пара планировала развод.
Примечательно, что соседи по элитному жилому комплексу и охрана не слышали звуков выстрелов. Полиция продолжает расследование, устанавливая все обстоятельства трагедии. Губернатор штата Нижняя Калифорния Марина дель Пилар Авила потребовала тщательного расследования и справедливого наказания для виновных.
Ранее Life.ru писал, что в Мексике при стрельбе у пирамид число раненных возросло до 13. Напомним, трагедия произошла 21 апреля. Вооружённый мужчина, находясь на вершине одной из пирамид, произвёл более 20 выстрелов по находившимся внизу людям. После атаки он покончил с собой. Среди раненых – гражданин России. Как сообщили в консульстве, он получил касательное ранение ноги. Состояние россиянина стабильное.
